Рособрнадзор вынес предостережение Дагестанскому техническому университету

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки включила Дагестанский государственный технический университет в перечень восьми учреждений, которым объявлены официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, — решение зафиксировано в Едином реестре контрольных мероприятий и опубликовано в официальном канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Формулировка, примененная ведомством, — «принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований» — свидетельствует о том, что у регулятора уже сложились основания фиксировать риски в деятельности организации. Речь может идти о лицензионных, кадровых, учебно-методических либо отчетных несоответствиях. Предостережение не означает приостановки лицензии или закрытия, однако сигнализирует о переходе надзора в чувствительную стадию: при отсутствии корректирующих действий следующим шагом могут стать предписание, штраф или более жесткое ограничение.

ДГТУ — крупный технический вуз, формирующий инженерные и управленческие кадры для экономики республики и всего Северо-Кавказского федерального округа. В марте текущего года Рособрнадзор уже направлял предостережения двум другим дагестанским вузам, а несколькими неделями ранее приостановил действие лицензии частного учреждения республики — за нарушения, связанные с обязательной документацией и условиями ведения образовательной деятельности.

Помимо ДГТУ предостережения получили Балтийский федеральный университет, Государственный институт русского языка имени Пушкина, Российская международная академия туризма, Московский институт предпринимательства и права, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Московский городской педагогический университет, а также Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской области.

Станислав Маслаков