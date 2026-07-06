Мишустин сообщил о проектировании полностью российского танкера для СПГ
В РФ началось проектирование полностью российского танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Он может стать основой грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании «Иннопрома».
«Уже приступили к проектированию полностью российского танкера для перевозки СПГ. В перспективе он может составить основу грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути», — отметил господин Мишустин.
Премьер также рассказал, что в ближайшие несколько лет планируется ввод в эксплуатацию еще трех серийных отечественных СПГ-газовозов высокого ледового класса. Михаил Мишустин напомнил, что в Приморском крае построены два первых в стране российских СПГ-газовоза — «Алексей Косыгин» и «Константин Посьет». По его словам, в целом за 2025 год и первую половину 2026 года сдано уже более 150 кораблей различных типов, включая рыбопромысловые, что выше плановых значений.
В начале июня вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что второй танкер для проекта «Арктик СПГ-2», который строит верфь «Звезда», сдадут в эксплуатацию в ближайшее время, еще один — до конца года. Строительство судов для проекта остается сложной технологической задачей, но верфь «поступательно с ней справляется». Вице-премьер также сообщил, что власти прорабатывают возможные внебюджетные источники финансирования строительства ледоколов для Северного морского пути.
Проектирование российского СПГ-танкера и планируемый ввод в эксплуатацию отечественных СПГ-газовозов происходит на фоне острого дефицита флота для перевозки сжиженного природного газа, вызванного санкциями и сложностями со строительством. Так, танкеры для крупного проекта «Арктик СПГ-2», несмотря на запуск первой технологической линии, уже несколько раз сталкивались с переносом сроков сдачи, а также проблемой невозможности передачи заказчику из-за санкций.
Санкции также повлияли на возможность использования южнокорейских верфей, которые строят танкеры Arc7 для «Арктик СПГ-2» по заказу «Совкомфлота» и японской Mitsui OSK Lines (MOL). Некоторые из этих танкеров, изначально построенные для «Совкомфлота», не могут быть переданы из-за санкций против дочерних структур компании. Проблемы с флотом заставляют НОВАТЭК, оператора «Арктик СПГ-2», искать новые логистические решения, такие как перевалка СПГ "борт-в-борт" в районе Мурманска, вместо европейских портов, что снимает часть вопросов по доставке газа в Азию и разгружает флот Arc7.