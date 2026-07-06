Мишустин сообщил о проектировании полностью российского танкера для СПГ

В РФ началось проектирование полностью российского танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Он может стать основой грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании «Иннопрома».

«Уже приступили к проектированию полностью российского танкера для перевозки СПГ. В перспективе он может составить основу грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути», — отметил господин Мишустин.

Премьер также рассказал, что в ближайшие несколько лет планируется ввод в эксплуатацию еще трех серийных отечественных СПГ-газовозов высокого ледового класса. Михаил Мишустин напомнил, что в Приморском крае построены два первых в стране российских СПГ-газовоза — «Алексей Косыгин» и «Константин Посьет». По его словам, в целом за 2025 год и первую половину 2026 года сдано уже более 150 кораблей различных типов, включая рыбопромысловые, что выше плановых значений.

В начале июня вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что второй танкер для проекта «Арктик СПГ-2», который строит верфь «Звезда», сдадут в эксплуатацию в ближайшее время, еще один — до конца года. Строительство судов для проекта остается сложной технологической задачей, но верфь «поступательно с ней справляется». Вице-премьер также сообщил, что власти прорабатывают возможные внебюджетные источники финансирования строительства ледоколов для Северного морского пути.