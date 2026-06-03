Мантуров сообщил о скорой сдаче второго танкера для «Арктик СПГ-2»

Второй танкер для проекта «Арктик СПГ-2», который строит «Звезда», будет сдан в ближайшее время, еще один — до конца года. Об этом в интервью «Ъ» заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Господин Мантуров отметил, что строительство судов для проекта остается сложной технологической задачей, но верфь «поступательно с ней справляется». «Первый — „Алексей Косыгин“ — уже ходит, второй сдается в самое ближайшее время. И я рассчитываю, что еще один в этом году будет сдан точно»,— сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что власти прорабатывают возможные внебюджетные источники финансирования строительства ледоколов для Северного морского пути. По его словам, важно не допустить остановки уже выстроенной кооперации и серийного строительства флота. «Исходим из этого»,— добавил Денис Мантуров.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».