Связал стропы на долгий срок

Военный суд оставил в силе приговор бывшему курсанту Рязанского высшего воздушно-десантного училища (РВВДУ) имени генерала В. Ф. Маргелова Илье Казанцеву. Он получил одиннадцать лет колонии за то, что перед учебными прыжками связал стропы основного и запасного парашютов заместителя командира взвода Ивана Селина, в результате чего тот погиб. Казанцев утверждал, что сержант Селин относился к нему предвзято и это стало мотивом убийства. Родные погибшего по-прежнему убеждены, что у Казанцева были сообщники, и просят не отпускать его на СВО, опасаясь, что и там он может убить кого-нибудь из сослуживцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Казанцев (в центре) в суде

Фото: Коммерсантъ Илья Казанцев (в центре) в суде

Фото: Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд в Москве 2 июля рассмотрел жалобы на приговор, вынесенный в марте Рязанским гарнизонным военным судом 20-летнему курсанту Илье Казанцеву, который обвинялся в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) заместителя командира взвода 24-летнего сержанта Ивана Селина. Казанцев получил одиннадцать лет колонии строгого режима (в прениях военный прокурор просил 12 лет, а защита — пять лет, ниже низшего предела). При этом был удовлетворен гражданский иск к Минобороны потерпевшей, бабушки погибшего курсанта Антонины Селиной, на 5 млн руб. Суд также вынес частное определение в адрес РВВДУ — о халатности должностных лиц, повлекшей гибель сержанта.

Иван Селин, как рассказывал “Ъ”, погиб 3 июня прошлого года во время учебного десантирования (в этом году все мероприятия в училище в этот день были отменены в память о погибшем). При осмотре снаряжения разбившегося десантника было установлено, что купола основного и запасного парашютов не раскрылись из-за того, что их стропы были связаны. Экспертиза обнаружила на стропах биологические следы Казанцева, сам он после задержания написал явку с повинной. Мотивом преступления считается личная неприязнь. Свою ненависть к сержанту Казанцев объяснил тем, что тот якобы предвзято относился к тем курсантам, которые пришли в училище со школьной скамьи и не имели боевого опыта. Сам Иван Селин срочную отслужил в 108-м десантно-штурмовом полку, участвовал в СВО, был награжден медалью «За боевые отличия», вторую — «За заслуги перед Отечеством» II степени за подвиг в бою — командование училища вручило в этом году уже его родным.

Илья Казанцев жаловался следствию, что за какую-либо провинность сержант мог дать подзатыльник или стукнуть по шее, а также заставлял сидеть на корточках или ходить гусиным шагом. А 17 мая 2025 года, после того как Илья Казанцев, находясь в увольнении, при проверке документов сбежал от патруля, сержант уже в казарме, как утверждал обвиняемый, якобы нанес ему несколько ударов, а взводу обещал отменить увольнения. Наконец, 26 мая Иван Селин на разводе не пустил Казанцева в караул, назначив дневальным по роте, а затем за нарушение снял и с дежурства, что тот посчитал унижением. Курсант также утверждал, что дисциплинарное наказание со стороны Селина якобы сорвало ему свадьбу.

А подсказал Казанцеву способ убийства, не исключено, фильм «Сволочи», который курсанты незадолго до этого посмотрели тайком от командиров, там один из героев тоже погиб из-за связанных строп его парашюта.

Как рассказал сам обвиняемый, 26 мая, воспользовавшись тем, что начальник склада с парашютами отвлекся, он там спрятался. «Это мой шанс связать Селину стропы»,— по словам курсанта, подумал он в тот момент. Он достал парашютную сумку сержанта, отогнул пластилиновую печать, связал стропы основного и запасного парашютов, аккуратно уложил все обратно и придавил, не повредив, пальцем печать на место. По словам обвиняемого, он знал, что шансов спастись у замкомвзвода нет.

Приговором остались недовольны практически все стороны. Сам обвиняемый и его адвокат, выступая в апелляции по видео-конференц-связи (осужденный — из СИЗО, защитник — из здания рязанского военного суда), заявили, что считают наказание чрезмерно жестоким, и просили смягчить его до «ниже низшего предела». Осужденный вновь повторил свою версию о предвзятом отношении к нему Селина и сказал, что намерен просить об отправке на СВО.

Представители военного ведомства настаивали, что ущерб потерпевшей стороне должен возмещать Казанцев, а не Минобороны. Адвокат потерпевшей стороны Павел Чигилейчик просил вернуть дело на доследование, поскольку родные погибшего считают, что у осужденного были подстрекатели и сообщники. Кроме того, по мнению адвоката, убийство было неправильно квалифицировано: не содержало формулировки «с особой жестокостью». «Видеозапись зафиксировала, что все 19 секунд своего падения Иван отчаянно боролся за свою жизнь, пытаясь развязать стропы. Специалист-психолог, у которой имеется опыт прыжков с парашютом, подтвердила в суде факт особых страданий Селина»,— сказал адвокат.

Родные сержанта также отвергают версию о необоснованной жесткости сержанта к курсантам своего взвода. Они, в частности, вспомнили, что в свое время Казанцев с приятелями из своего взвода в одном нижнем белье прыгали ночью из окон казармы в снег и снимали это на видео. Запись попала к Ивану Селину и стала одной из причин повышения требовательности с его стороны к подчиненным (недавно командование училища провело проверку по факту этой вечеринки и одного из ее участников отчислило). Также родственники Ивана Селина категорически против отправки Казанцева в зону СВО.

«Там воюют герои,— поясняла ранее “Ъ” Антонина Селина, бабушка погибшего сержанта.— У меня там погиб сын, отец Вани, там воевал сам Иван. Как туда пускать Казанцева? А если он опять на кого-то из командиров обидится и начнет стрелять по сослуживцам?»

Выслушав стороны, суд уточнил некоторые детали преступления у Казанцева, а кроме того, спросил, почему тот не сообщал о притеснениях со стороны сержанта командирам, а, уже связав стропы парашютов, за восемь дней до прыжков так и не признался в этом. Осужденный ответил, что в обоих случаях боялся, что «Селин его убьет». Напомним, после задержания Казанцев кричал в присутствии сослуживцев: «Я бы все равно его убил, застрелил в карауле!»

В итоге апелляционная инстанция оставила приговор в силе. При этом суд обратил особое внимание, что Селин — ветеран СВО, имеет госнаграду за подвиги и хотел вернуться на передовую уже офицером, а потому Казанцев своими действиями нанес вред боеготовности государства.

«Остался открытым вопрос, почему должностных лиц училища не привлекли к уголовной ответственности за халатность,— сказал “Ъ” адвокат Павел Чигилейчик.— Очевидно, что отсутствие должного контроля за складом парашютов и за обстановкой в самом взводе Ивана Селина способствовали совершению Казанцевым преступления».

Александр Александров