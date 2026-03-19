Связал стропы на верную гибель

Военный суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве в Рязанском высшем воздушно-десантном училище имени генерала В. Ф. Маргелова заместителя командира взвода Ивана Селина. Сержант погиб во время учебных прыжков из-за того, что у него оказались связаны стропы основного и запасного парашютов. В преступлении сознался курсант Илья Казанцев, который мотивировал свои действия тем, что Селин относился к нему предвзято. Суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима. Казанцев хочет уйти на СВО, но родные Селина против, и приговор они будут обжаловать, поскольку не верят, что преступник действовал в одиночку.

Курсант Илья Казанцев (в центре) на суде

Фото: Коммерсантъ Курсант Илья Казанцев (в центре) на суде

Рязанский гарнизонный военный суд 19 марта завершил процесс по делу 20-летнего курсанта Ильи Казанцева, который обвинялся в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) заместителя командира взвода 24-летнего сержанта Ивана Селина. На заключительном заседании зал был переполнен — на оглашение приговора пришли многие сослуживцы подсудимого и погибшего, хорошо знавшие обоих. Суд признал версию следствия доказанной и приговорил подсудимого к 11 годам колонии строгого режима (в прениях военный прокурор просил 15 лет, а защита — 5 лет, ниже низшего предела). При этом был удовлетворен гражданский иск бабушки погибшего курсанта Антонины Селиной к Минобороны на 5 млн руб. Суд также вынес частное определение в адрес Рязанского высшего воздушно-десантного училища (РВВДУ) — о халатности должностных лиц, повлекшей гибель сержанта.

Иван Селин, как рассказывал “Ъ”, погиб 3 июня прошлого года во время учебного десантирования. При осмотре снаряжения разбившегося десантника было установлено, что купола основного и запасного парашютов не раскрылись из-за того, что их стропы были связаны. Личность подозреваемого установили почти сразу, экспертиза обнаружила его биологические следы на стропах, а сам Илья Казанцев после задержания написал явку с повинной. Мотивом преступления считается личная неприязнь. Свою ненависть к сержанту Казанцев объяснил тем, что тот якобы предвзято относился к тем курсантам, которые пришли в училище со школьной скамьи и не имели боевого опыта. Отметим, что сам сержант в армию был призван в октябре 2019 года, попав в 108-й десантно-штурмовой полк. После срочной продолжил службу по контракту, а в РВВДУ поступил в 2022 году. Он участвовал в СВО, был награжден медалью «За боевые отличия». Вторую — «За заслуги перед Отечеством» II степени за подвиг в бою — получить не успел, ее, а также юбилейную «95 лет ВДВ» руководство училища недавно вручило родным сержанта.

Илья Казанцев жаловался следствию, что за какую-либо провинность сержант мог дать подзатыльник или стукнуть по шее, а также заставлял сидеть на корточках или ходить гусиным шагом.

А 17 мая 2025 года, после того как Илья Казанцев, находясь в увольнении, при проверке документов сбежал от патруля, сержант уже в казарме, как утверждал обвиняемый, якобы нанес ему несколько ударов, а взводу обещал отменить увольнения. Наконец, 26 мая сержант на разводе не пустил Казанцева в караул, назначив дневальным по роте, а затем за нарушение снял и с дежурства, что тот посчитал за унижение. А подсказал ему способ убийства, не исключено, фильм «Сволочи», который курсанты незадолго до этого посмотрели тайком от командиров,— там один из героев тоже погиб из-за связанных строп его парашюта.

Как рассказал сам обвиняемый, 26 мая его с сослуживцем двое преподавателей попросили помочь уложить их парашюты. Оказавшись на складе, он и решил воспользоваться тем, что находившиеся там офицеры отвлеклись на приемку парашютов, а затем ушли. «Я понял, что это мой шанс связать ему стропы»,— пояснял он впоследствии. Казанцев определил, какой парашют закреплен за Иваном Селиным. Он достал парашютную сумку сержанта, отогнул пластилиновую печать, достал основной парашют, связал стропы между собой, а узлы скрепил контровкой (часть стропы грузового парашюта, которой при прыжках десантники обычно привязывают к себе оружие). Затем он то же самое проделал с запасным парашютом, аккуратно уложил все обратно и придавил, не повредив, пальцем печать на место. По словам обвиняемого, он знал, что шансов спастись у сержанта нет. Спустя полчаса, рассказал курсант, склад вновь открыли для приема парашютов, и он незаметно вышел.

Отметим, что накануне прыжков курсанты спали меньше двух часов (по этому поводу, а также из-за несанкционированного просмотра «Сволочей» виновные получили дисциплинарные наказания).

Может быть, поэтому у Селина была понижена концентрация внимания, и он мог не заметить что-то неладное со своим парашютом.

Версию следствия о том, что Казанцев решил отомстить за якобы придирки и физические наказания со стороны сержанта, на процессе ставили под сомнение родители подсудимого и эксперт-психолог. Первые рассказали, что отменой увольнения Селин якобы сорвал их сыну свадьбу, и тот не сдержался. А эксперт, дав не слишком лестную характеристику личностным качествам обвиняемого, высказала мнение, что намерение отомстить сержанту, скорее всего, было спонтанным и вызвало его снятие Казанцева у всех на виду с караула, а затем и дежурства — это для него было унизительно. Кроме того, психолог подтвердила, что Селин перед смертью испытывал особые страдания, когда вплоть до столкновения с землей пытался развязать стропы парашюта и раскрыть его. Убийца это предвидел, поэтому проявил особую жестокость.

На процессе Казанцев заявил, что хочет попасть на СВО. Впрочем, против этого резко выступает потерпевшая по делу — бабушка погибшего. «На СВО воюют герои,— сказала после судебного заседания “Ъ” Антонина Селина.— У меня там погиб сын, отец Вани, недавно похоронили. Там воевал сам Иван. Как туда пускать Казанцева? А если он опять на кого-то из командиров обидится и начнет стрелять по сослуживцам?»

Приговор будут обжаловать и осужденный со своим адвокатом, и потерпевшие.

«Мы по-прежнему считаем, что у Казанцева были подстрекатели, но следствие проигнорировало все наши ходатайства проверить иных лиц на причастность к совершению убийства Селина, проверить телефоны их и Казанцева,— сказал “Ъ” адвокат семьи погибшего Павел Чигилейчик.

Ничего сделано не было. Остался открытым вопрос, почему начальника склада не привлекли к уголовной ответственности за халатность. Плюс версия, что Селин якобы издевался над Казанцевым, категорически неприемлема для нас. Мы требовали расследования по факту превышения Селиным должностных полномочий, чтобы во всем разобраться, но нам отказали. Я подал жалобу в прокуратуру по этому поводу. И квалификацию преступления считаем неправильной: в ней нет указания на то, что убийство совершено с особой жестокостью и по мотивам мести за служебную деятельность Селина. Был убит не просто военнослужащий, а будущий офицер, командир. В какой-то степени преступление было направлено и на подрыв боеготовности ВС РФ».

Александр Александров