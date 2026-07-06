Правительство согласилось с усилением роли Верховного суда в толковании закона
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Верховного суда (ВС) РФ, усиливающий статус разъяснений этой высшей судебной инстанции. Теперь они будут официально носить характер руководящего документа. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении «Ъ».
Помимо усиления статуса разъяснений пленума ВС РФ, у него также появится полномочие — заслушивать доклады председателей нижестоящих судов по вопросам учета правовых позиций ВС при осуществлении правосудия.
Инициатива позиционируется как шаг в сторону укрепления единообразия судебной практики. Эту задачу ранее обозначил в качестве одной из приоритетных председатель ВС РФ Игорь Краснов.
Подробнее о поправках — в материале «Руководящий и направляющий».