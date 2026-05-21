Руководящий и направляющий

Верховный суд 21 мая вынес на обсуждение пакет законопроектов, которые продолжают взятый председателем суда Игорем Красновым курс на повышение эффективности российского правосудия. В числе главных предложений — инициатива, усиливающая статус разъяснений высшей судебной инстанции. Из предложенных поправок стало понятно, как именно Верховный суд намерен добиваться единообразия судебной практики, которое господин Краснов еще раньше обозначил как одну из наиболее приоритетных задач.

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Согласно предложенным поправкам к закону о Верховном суде (ВС), разъяснения высшей инстанции теперь будут официально носить характер руководящего документа. Кроме того, у пленума ВС появится новое полномочие — заслушивать доклады председателей нижестоящих судов по вопросам учета правовых позиций ВС при осуществлении правосудия.

Как отметил первый зампред ВС Владимир Давыдов, Конституционный суд в своих решениях уже подтверждал, что толкование закона высшими судебными инстанциями является обязательным для нижестоящих судов. Однако нормативно это обстоятельство до сих пор не было закреплено.

Важен также контроль над тем, каким образом позиции учитываются судами в практической деятельности. Еще на ежегодном совещании судей в феврале президент Владимир Путин предложил создать действенную систему мониторинга за исполнением постановлений ВС, напомнил господин Давыдов. Усилить правовую определенность должна поправка к процессуальному законодательству, которая квалифицирует игнорирование позиции Конституционного либо Верховного суда как неправильное толкование закона, что само по себе является основанием для отмены или пересмотра судебного решения.

На самом деле обеспечение единообразия в толковании закона — это функция, которая прямо закреплена за Верховным судом, и ничего принципиально нового здесь нет, разъяснил в интервью “Ъ” декан юрфака Санкт-Петербургского госуниверситета Сергей Белов. Он напомнил, что до ликвидации Высшего арбитражного суда (ВАС) законом было прямо предусмотрено: постановления его пленума обязательны для арбитражных судов. На данный момент в законодательстве нет нормы об обязательности постановлений пленума ВС, но суды, конечно, ориентируются на его разъяснения, отмечает эксперт.

«Такие инструменты в нашей правовой системе можно только приветствовать, потому что, если закон применяется судами в разных делах по-разному, это нарушает фундаментальный и основополагающий принцип равенства перед законом, который закреплен в Конституции»,— убежден господин Белов.

Помимо этого, ВС продолжает работать над перераспределением нагрузки в судебной системе. Кадровый дефицит, который испытывают аппараты судов, связан не только с низкой зарплатой, но и с избыточными требованиями к сотрудникам, поделился с коллегами секретарь пленума ВС Олег Зателепин.

Поэтому предлагается смягчить требования к секретарям судебного заседания: для трудоустройства на эту должность будет достаточно среднего профессионального образования по специальности «Юриспруденция», зато время работы будут включать в юридический стаж. ВС также намерен расширить перечень обязанностей помощников судей: по поручению судьи они смогут выполнять самые простые процессуальные действия, которые непосредственно не связаны с осуществлением правосудия, такие, например, как заверение судебных извещений.

Одновременно предлагается расширить категорию дел, которые судьи апелляционной и кассационной инстанций рассматривают единолично: в частности, теперь в нее попадут уголовные дела, которые рассматриваются без участия подсудимого.

В упрощении, по мнению ВС, нуждается и порядок пересмотра отдельных промежуточных решений: если в суде первой инстанции они принимаются без проведения судебного заседания, то жалобы и представления на них в апелляции и кассации также предлагается рассматривать без вызова сторон. Размеры бесспорных требований, рассматриваемых в порядке приказного и упрощенного производства, предложено пересмотреть с учетом инфляции.

По нескольким законопроектам голосование пленума ВС отложено до следующего заседания, так как инициативы еще будут дорабатываться с учетом поступивших предложений. Подводя итоги обсуждения, Игорь Краснов подчеркнул, что законопроекты затрагивают достаточно широкий круг вопросов, поэтому следует максимально учесть позиции всех заинтересованных ведомств.

Анастасия Корня; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург