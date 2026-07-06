Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление Дмитрия Пескова о суверенном праве Китая на испытания ракет и его статусе стратегического партнера России отражает углубляющееся сотрудничество двух стран в военной сфере, а также их общие взгляды на вопросы безопасности. Россия и Китай регулярно проводят совместные военные учения, что подтверждает развитие их сотрудничества в военной сфере, которое, по словам Владимира Путина, «чрезвычайно важно для того, чтобы гарантировать стабильность в мировых делах». В рамках такого сотрудничества стороны обсуждают вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и ПРО.

Китай, со своей стороны, активно наращивает военный потенциал, уделяя внимание военно-морским, военно-воздушным, ядерным и ракетным силам. Согласно докладу Института Китая и современной Азии РАН, к 2035 году Китай может выйти на уровень российского и американского ядерных арсеналов, имея около 1,5 тыс. ядерных боеголовок. Пекин продолжает разрабатывать и испытывать новые ракетные системы, включая гиперзвуковые ракеты и многоразовые ракеты-носители. Также сообщается о строительстве обширной сети пусковых площадок и бункеров для защиты и эксплуатации наземных ядерных сил.

Это сотрудничество происходит на фоне растущей геополитической напряженности и давления со стороны Запада, что, по мнению российских и китайских экспертов, только укрепляет их союз. Москва и Пекин координируют свои действия на международных площадках, таких как ООН и БРИКС, и выступают против односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела других стран. Военное сближение между Россией и Китаем, а также их совместные усилия по укреплению безопасности, являются частью более широкой стратегии по формированию многополярного миропорядка.