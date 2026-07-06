Хинштейн поручил курским чиновникам экономить бензин на служебных поездках
Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании областного правительства поручил региональным и муниципальным чиновникам ограничить выезды по территории региона из-за дефицита бензина. Он отметил, что полного запрета на движение для представителей исполнительной власти нет.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Там, где мы можем ограничиться форматом видео-конференц-связи, ограничиваемся. Ни в коем случае не говорю, что нужно ограничить движение для чиновников. Понятно, что мы должны ситуацию контролировать и объезжать, но в данном случае мы должны сохранять золотую середину»,— объяснил господин Хинштейн. Также он поручил главам муниципалитетов не привлекать местных жителей к ответственности за непокос травы из-за невозможности заправить технику.
По словам господина Хинштейна, ситуация с топливом в Курской области не хуже, чем в среднем по России, а по нескольким показателям лучше. По его словам, аграриев и дорожные службы обеспечивают топливом отдельно. Как рассказал на заседании облправительства заместитель губернатора Курской области Сергей Фофанов, компания «Роснефть» увеличила на 30% объем топлива, такие же планы находятся в работе у ЛУКОЙЛа и «Газпрома». Также власти планируют корректировать график работ АЗС, чтобы жители понимали, когда у них есть возможность заправиться.
Проблемы с топливом в Курской области, как и во многих других регионах России, ощущаются уже некоторое время. Губернатор Александр Хинштейн не раз отмечал, что ситуация вызвана объективными факторами и нехваткой топлива, несмотря на то, что ранее он говорил об искусственном ажиотаже. Еще раньше, в мае 2026 года, Хинштейн просил Минэнерго запретить майнинг в ряде районов Курской области из-за сложной ситуации с энергоснабжением, связанной с атаками ВСУ.
Власти Курской области вводили ограничения на заправку топлива, разрешая заправлять бензин только в баки автомобилей с 24 июня 2026 года, при этом исключая возможность заправлять топливо в канистры. Это одна из мер, применявшихся также в других приграничных регионах, например, в Белгородской и Брянской областях. Дефицит топлива в ряде регионов РФ связан с проблемами доставки грузов по железной дороге, перебоями в поставках с НПЗ, а также со сложностью логистики в туристический сезон и на фоне СВО. Власти признают, что за последние месяцы множество регионов столкнулись с трудностями в обеспечении бензином, при этом часть независимых АЗС вынуждены были приостанавливать работу.
Федеральные власти также предпринимают меры для стабилизации. Вице-премьер Александр Новак докладывал президенту о сложной ситуации на топливном рынке и обсуждал меры, включая возможный временный запрет на экспорт дизельного топлива. Отмечалось, что ФАС осуществляет контроль за ценами на АЗС, а также разрабатываются изменения в налоговое законодательство для стимулирования обеспечения внутреннего рынка топливом. В условиях дефицита ряд регионов, включая Курскую область, сосредоточились на создании запасов топлива и контроле за поставками, а также обращались к федеральному центру за дополнительными объемами.