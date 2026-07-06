Хинштейн поручил курским чиновникам экономить бензин на служебных поездках

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании областного правительства поручил региональным и муниципальным чиновникам ограничить выезды по территории региона из-за дефицита бензина. Он отметил, что полного запрета на движение для представителей исполнительной власти нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Там, где мы можем ограничиться форматом видео-конференц-связи, ограничиваемся. Ни в коем случае не говорю, что нужно ограничить движение для чиновников. Понятно, что мы должны ситуацию контролировать и объезжать, но в данном случае мы должны сохранять золотую середину»,— объяснил господин Хинштейн. Также он поручил главам муниципалитетов не привлекать местных жителей к ответственности за непокос травы из-за невозможности заправить технику.

По словам господина Хинштейна, ситуация с топливом в Курской области не хуже, чем в среднем по России, а по нескольким показателям лучше. По его словам, аграриев и дорожные службы обеспечивают топливом отдельно. Как рассказал на заседании облправительства заместитель губернатора Курской области Сергей Фофанов, компания «Роснефть» увеличила на 30% объем топлива, такие же планы находятся в работе у ЛУКОЙЛа и «Газпрома». Также власти планируют корректировать график работ АЗС, чтобы жители понимали, когда у них есть возможность заправиться.

Сергей Толмачев, Воронеж