EasyJet ведет переговоры о покупке авиакомпании инвестфондом Castlelake

Британский лоукостер EasyJet начал переговоры с американским инвестфондом Castlelake, который ранее сделал несколько безуспешных предложений о покупке этой авиакомпании. EasyJet сообщила, что отклонила очередное предложение фонда, но решила начать с ним переговоры.

Лоукостер согласился предоставить Castlelake часть конфиденциальной коммерческой информации о своей деятельности. В заявлении EasyJet говорится, что это может привести к более привлекательному для нее предложению со стороны фонда.

Castlelake уже четыре раза делал предложения о покупке EasyJet. Последнее было сделано публично, фонд давал за авиакомпанию £4,93 млрд ($6,5 млрд). Castlelake раскрыл сумму оферты, чтобы акционеры авиакомпании также рассмотрели условия сделки. В свою очередь, руководство EasyJet постоянно говорит, что предложения Castlelake оценивают ее гораздо ниже «реальной стоимости».

Яна Рождественская