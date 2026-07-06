«Известия»: медики стали лидерами по переработкам из-за дефицита кадров

В России сохраняется нехватка врачей и медсестер, несмотря на приток новых кадров. Об этом рассказали «Известиям» аналитики компании «Ингосстрах», сети клиник «Будь здоров» и портала SuperJob.

«Кадровый дефицит в отрасли — это реальность. Особенно остро не хватает специалистов с высшим и средним медицинским образованием. В этих условиях мы делаем ставку на разработку цифровых помощников, в том числе на базе ИИ, которые позволят разгрузить сотрудников с медицинским образованием», — заявила директор департамента медстрахования «Ингосстраха» Анастасия Скурихина.

Как показывает исследование, медики — лидеры по переработкам. Их сверхурочная работа на основном месте занимает около 40% от нормы рабочего времени в месяц. Также 39% медсестер и 38% врачей работают сразу в нескольких клиниках.

В июне Минздрав рекомендовал регионам расширить перечень мер социальной поддержки медиков для удержания специалистов в госучреждениях. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что ведомство планирует закрыть дефицит врачей на 95% к 2030 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Врачи не восполнили дефицит».