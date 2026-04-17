Врачи не восполнили дефицит

В российском здравоохранении по-прежнему не хватает медперсонала, несмотря на то что в 2025 году в систему пришло несколько тысяч врачей и медсестер, следует из представленных на коллегии Минздрава данных. Пока это не мешает наращивать объемы лечения — от профосмотров до специализированной медпомощи. Однако рост заболеваемости населения, который также зафиксировала статистика, в перспективе может привести к появлению неудовлетворенного спроса на медпомощь не только в отдельных регионах, как сейчас.

Несмотря на различные меры стимулирования обучения и дальнейшей занятости медиков, как показывает статистика, представленная на годовой коллегии Минздрава в пятницу, в системе здравоохранения сохраняется кадровый дефицит. Поскольку Росстат с 2024 года перестал публиковать данные о числе врачей и учителей в стране, ведомственная статистика стала безальтернативным источником информации о том, как складывается ситуация с кадрами в системе государственной медицинской помощи.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, в 2025 году в систему здравоохранения пришло 7,8 тыс. врачей и 6,1 тыс. средних медицинских работников — несмотря на это, потребность в медперсонале остается.

В отдельных, удаленных регионах это приводит к проблемам с лечением граждан, подчеркнула она.

Чтобы стимулировать приток кадров, за последние четыре года контрольные цифры приема в медицинские вузы увеличены на 14%, а показатель целевого приема вырос на 20,7%. С 1 сентября 2026 года целевой прием будет превалирующим при поступлении абитуриентов, отметила Татьяна Голикова.

Помимо этого, она напомнила о действующих мерах поддержки работающих специалистов — социальных доплатах для занятых в медучреждениях малых городов, программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», внедрении вахтового метода работы. Как ранее уже писал “Ъ”, в 2025 году Федеральный фонд обязательного медицинского страхования потратил на дополнительные стимулирующие выплаты врачам в общей сложности свыше 200 млрд руб. (см. “Ъ” от 24 марта).

Пока нехватка кадров не мешает Минздраву наращивать объемы лечения: в 2025 году число россиян, прошедших профосмотры, выросло на 15% в годовом выражении (до 104 млн человек), а получивших специализированную медпомощь, необходимую при тяжелых заболеваниях,— на 11% (до 1,7 млн). На 16% увеличилось число медучреждений, оказывающих реабилитационную помощь пациентам различного профиля.

В перспективе ситуацию с кадрами может ухудшить рост заболеваемости россиян, о котором также сообщила Татьяна Голикова. В 2025 году общий показатель заболеваемости вырос на 3% по сравнению с 2024-м, а показатель первичной — на 0,3%.

По ее словам, «рост произошел практически по всем классам». Частично, пояснила вице-премьер, это обусловлено лучшей выявляемостью заболеваний, связанной с повышением доступности медпомощи за счет развития инфраструктуры, оснащения и кадрового обеспечения. Такая тенденция, отметим, может в будущем спровоцировать рост спроса на лечение.

С другой стороны, дополнительную нагрузку на персонал создадут и новые инициативы Минздрава — глава ведомства Михаил Мурашко объявил о необходимости протестировать на ВИЧ-инфекцию не менее трети населения страны. В 2,5 раза должен быть увеличен и объем медпомощи больным вирусным гепатитом С.

Окончательно (на 95%) решить проблему дефицита кадров Минздрав, как ранее заявлял Михаил Мурашко, планирует только к 2030 году. Это предполагает увеличение обеспеченности врачами до не менее чем 43 специалистов на 10 тыс. человек, средним медперсоналом — до 85 на 10 тыс. человек. В ближайшие годы ведомству, вероятно, удастся наполнить систему выпускниками, которые будут направлены на принудительные отработки после окончания обучения,— новые условия получения образования для поступивших на бюджетные места вступили в силу с этого года.

Анастасия Мануйлова