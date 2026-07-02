Рособрнадзор не зафиксировал утечек заданий ЕГЭ в основной период

Попыток опубликовать задания ЕГЭ в сети до начала экзамена в основной период не было, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.

Основной период ЕГЭ-2026 проходит с 1 июня по 9 июля, включая резервные дни. На участие в экзаменах зарегистрировались почти 750 тыс. человек, в том числе 663 тыс. выпускников текущего года. Досрочный период сдачи экзамена проходил с 20 марта по 20 апреля, дополнительный пройдет с 4 по 25 сентября.