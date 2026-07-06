Ставрополь занял 84 место в рейтинге городов по уровню отраслевых зарплат

Рейтинг российских городов по размеру отраслевых зарплат, составленный агентством РИА Новости по итогам первого квартала 2026 года, зафиксировал устойчивое отставание муниципалитетов Северо-Кавказского федерального округа от общероссийских показателей, следует из опубликованных данных исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рейтинг вошли 100 наиболее крупных городов страны — региональные столицы и населенные пункты с наибольшим числом жителей и рабочих мест. Расчеты велись на основе официальной статистики средних зарплат без учета предприятий малого бизнеса с численностью персонала менее трех человек.

Лучший результат среди представителей СКФО продемонстрировал Ставрополь, занявший 84-ю строчку. Наиболее весомые заработки в краевом центре отмечены в банковском и финансовом секторе — 101 тыс. руб. в месяц. Совокупная средняя номинальная зарплата по городу составила 78 тыс. руб. Для сравнения: по итогам 2025 года Ставропольский край находился на 61-м месте в региональном зарплатном рейтинге России, а наиболее высокооплачиваемой отраслью в крае выступала химическая промышленность с показателем 104 тыс. руб.

Позиции остальных городов округа оказались заметно скромнее. Махачкала расположилась на 94-м месте: максимальные выплаты здесь приходятся на государственную службу — 83 тыс. руб., средний заработок по городу — 66 тыс. руб. Черкесск занял 96-ю строчку с пиковым показателем в той же сфере — 81 тыс. руб. при среднегородском уровне в 65 тыс. руб.

Владикавказ обосновался на 98-й позиции. Самое высокое вознаграждение там выплачивают в энергетической отрасли — 74 тыс. руб., тогда как усредненный показатель по городу не превышает 61 тысячи. Магас занял предпоследнее, 99-е, место: пиковые зарплаты госслужащих достигают 69 тысяч рублей при средних 65 тыс. руб. по городу. Таким образом, все пять кавказских городов оказались в числе аутсайдеров сотни, а остальные регионы Северного Кавказа и вовсе не попали в итоговую таблицу.

Первую позицию занял Южно-Сахалинск, где добывающая промышленность обеспечивает работникам 528 тыс. руб. — рекордный показатель среди всех участников исследования, а средняя зарплата по городу достигает 185 тыс. руб. На второй строчке разместилась Москва: столичные финансисты и банкиры зарабатывают до 398 тыс. руб., а среднегородской уровень оплаты труда составляет 222 тыс. руб. Разрыв между лидерами и городами Северного Кавказа по среднеотраслевым зарплатам достигает трех-четырех раз, что свидетельствует о сохраняющемся структурном неравенстве в распределении доходов населения между федеральными округами.

Станислав Маслаков