Airbus S7 по ошибке сел на строящуюся ВПП в аэропорту Махачкалы

Пассажирский Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines в ходе выполнения рейса из Новосибирска 5 июля 2026 года приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы — экипаж принял ее за действующую, однако обошлось без жертв и разрушений, пишет профильный Telegram-канал «Авиамоторщина» со ссылкой на комментарий пресс-службы S7 Airlines.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В дагестанской столице зафиксирован авиационный инцидент: воздушное судно коммерческого перевозчика совершило посадку на полосу, которая ещё не введена в эксплуатацию. Происшествие произошло 5 июля 2026 года в 12:10 по московскому времени в аэропорту Махачкалы.

Самолет Airbus A320 с бортовым номером RA-73401, следовавший рейсом S7-5151 по маршруту Новосибирск — Махачкала, при визуальном заходе на посадку оказался на незавершенной взлётно-посадочной полосе ВПП-32. По данным авиакомпании, в условиях визуального пилотирования командир воздушного судна идентифицировал строящийся объект как действующую полосу: по ряду визуальных характеристик новая ВПП выглядела более различимой на местности, чем эксплуатируемая.

Несмотря на нештатный характер ситуации, приземление прошло без происшествий. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Уже в 12:27 воздушное судно самостоятельно освободило полосу и проследовало на место стоянки под сопровождением аэродромного автомобиля.

В официальном комментарии пресс-службы S7 Airlines говорится: «При выполнении рейса S7 5151 по маршруту Новосибирск — Махачкала воздушное судно осуществило посадку на взлётно-посадочную полосу аэропорта, которая на данный момент еще не введена в эксплуатацию. Посадка прошла благополучно, после чего самолет самостоятельно проследовал на место стоянки. При выполнении визуального захода экипаж идентифицировал новую полосу как действующую — она более заметна. В настоящее время решается вопрос о проведении расследования совместно с авиационными властями для установления всех обстоятельств произошедшего».

Аэропорт Махачкалы в последние годы активно развивается в рамках модернизации транспортной инфраструктуры Северного Кавказа. Новая ВПП после сдачи в эксплуатацию позволит воздушной гавани принимать самолеты всех типов и расширить географию полетов.

Станислав Маслаков