Ждать, суд идет

7 июля апелляционный суд Парижа поставит точку в деле Марин Ле Пен. Формально речь идет об уголовном процессе. На деле же три судьи определят не только политическое будущее лидера французских крайне правых, но и всю конфигурацию президентских выборов 2027 года. Если запрет на избрание будет отменен, фаворитом кампании останется Марин Ле Пен. Если останется в силе, впервые почти за сорок лет кандидатом партии станет человек, не носящий фамилию Ле Пен. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марин Ле Пен

Фото: Tom Nicholson / Reuters Марин Ле Пен

Фото: Tom Nicholson / Reuters

В марте 2025 года суд первой инстанции признал лидера «Национального объединения» RN виновной в создании системы фиктивного трудоустройства парламентских помощников депутатов Европарламента. По версии обвинения, сотрудники, работу которых оплачивал Европарламент, в действительности работали на партию во Франции. Марин Ле Пен получила четыре года лишения свободы, из которых два условно, а два могли отбываться под электронным браслетом, штраф в размере €100 тыс. и главное наказание — пять лет лишения права избираться с немедленным вступлением этой меры в силу.

Это автоматически выводило фаворита крайне правых из президентской гонки 2027 года еще до окончания всех судебных процедур. Решение вызвало не только политический кризис внутри «Национального объединения», но и бурную дискуссию о том, вправе ли суд фактически определять круг участников президентских выборов. Споры эти не утихали, и едва ли решение суда их остановит.

Сама Марин Ле Пен за последние недели демонстративно отказалась делать какие-либо прогнозы. Она была очень осторожна даже в своем недавнем телеинтервью телеканалу LCI, избегая по возможности любых упреков в адрес судей. Еще недавно лидер крайне правых говорила, что не думает о предстоящем решении «ни каждый день, ни каждую неделю». Вероятно, это значит, что она думает о нем каждую минуту.

Во время суда первой инстанции Марин Ле Пен не скрывала возмущения, называя процесс политическим. Сегодня тональность изменилась. Ее соратники не говорят о «заговоре», а призывают к терпению.

Один из ближайших союзников сравнил атмосферу в партии с домом повешенного, где не принято говорить о веревке.

Формально вариантов у суда несколько. Он может полностью оправдать Марин Ле Пен, сохранить обвинительный приговор, но сократить срок лишения права избираться либо оставить решение первой инстанции без изменений. Для участия в президентских выборах ей необходимо, чтобы срок запрета оказался не более двух лет. Благодаря тому, что наказание начало действовать сразу после первого приговора, именно такой срок позволил бы ему закончиться до первого тура президентских выборов.

В «Национальном объединении» готовятся ко всем сценариям. Если еще год назад разговоры о преемнике выглядели почти кощунственными, сегодня имя запасного кандидата известно всем. Им станет председатель партии Жордан Барделля. Функционеры RN предпочитают делать вид, что никакой разницы между двумя кандидатами нет и партия будет проводить одинаковую кампанию независимо от фамилии кандидата. Социология им в помощь. Согласно последним опросам общественного мнения, оба политика уверенно лидируют в первом туре президентских выборов. Более того, Барделля уже набирает даже больше голосов, чем его наставница.

Но французская политика редко подчиняется одной арифметике. Именно поэтому большинство сторонников «Национального объединения» сегодня предпочли бы увидеть кандидатом Марин Ле Пен.

При всей популярности молодого председателя партии многие считают его менее опасным соперником для левых и центристов.

У Барделля пока нет кандидатского опыта. Он никогда не участвовал в кампаниях такого масштаба, не проходил через многомесячные телевизионные дебаты и не сталкивался с ежедневным давлением, которое сопровождает борьбу за Елисейский дворец. Марин Ле Пен провела почти всю взрослую жизнь в условиях непрерывной конфронтации. За три президентские кампании она научилась выдерживать самые жесткие атаки и отвечать на них. Барделля эту школу не проходил.

Однако и у кандидатуры Марин Ле Пен есть слабые стороны. Ее фамилия продолжает мобилизовывать противников сильнее, чем фамилия Барделля. Если он ассоциируется с обновлением, то дочь Жан-Мари Ле Пена остается символом упорства крайне правых, наследницей многолетнего противостояния французской политической системе.

Во Франции любят повторять, что судьи не делают политику. Им предстоит доказать обратное. Решение апелляционного суда Парижа по делу Марин Ле Пен станет событием, которое определит не только судьбу одного политика, но и весь президентский цикл, открывающийся менее чем через год.

Алексей Тарханов