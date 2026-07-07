Сегодня исполняется 55 лет председателю комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Кобылкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев:

— Уважаемый Дмитрий Николаевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Ваш профессиональный путь — от руководства Ямалом до поста главы Минприроды и председателя комитета Госдумы — настоящий образец государственного служения. Глубокие знания, управленческие навыки и нацеленность на результат позволили реализовать стратегические проекты в Арктике, способствующие укреплению и развитию России, усилить экологический надзор и сохранить уникальные природные комплексы и коренное население. Желаю неиссякаемой энергии, крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

Сегодня исполняется 55 лет вице-президенту РЕК, президенту международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герману Захарьяеву

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Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Герман Захарьяев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет главный раввин России Берл Лазар:

— Дорогой Герман! От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения! День рождения — это такой момент в жизни, когда человек осознает, что стал опытней на год, умней на год, и должен использовать обретенные новые возможности, чтобы еще полнее реализовать свой потенциал, который дал ему Б-г. Я знаю тебя уже много лет и могу сказать, что ты это делаешь с полным успехом. Каждый год продвигаешься в изучении Торы, осваиваешь новые проекты, увеличиваешь благотворительность, помогаешь все большему числу людей. Одним словом, каждый год поднимаешься на новые вершины. Благодарю небеса за дружбу с таким замечательным человеком, как ты, и желаю крепкого здоровья, семейного счастья, успехов во всех начинаниях!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»