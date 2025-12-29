WP: Китай наращивает мощности по производству ядерных боеголовок

Китай ускоренными темпами наращивает мощности по производству боеголовок, а также готовится к быстрому нанесению ответных ударов, пишет The Washington Post. Издание приводит данные спутниковых снимков и комментарии экспертных организаций Open Nuclear Network (ONN) и Verification Research, Training and Information Centre (VERTIC).

«Уровни изменений, которые мы наблюдаем примерно с 2019 года по сегодняшний день, вероятно, более масштабны, чем все, что мы когда-либо видели»,— цитирует издание руководившего анализом ключевых объектов для проектов ONN и VERTIC Ренни Бабиарца. В отчете Пентагона на прошлой неделе говорилось, что производство ядерных боеголовок замедлилось с 2024 года, и их общее количество составляет всего 600 единиц, а к 2030 году оно должно превысить 1 тыс. При этом возможности контрудара КНР ограничивались возможностью загрузки в шахты 100 межконтинентальных баллистических ракет. Однако темпы наращивания мощностей ставят эти цифры под вопрос.

По данным аналитиков, строительство включает модернизацию объектов разработки и производства плутониевых зарядов (сердечников ядерных боеголовок), а также заводов по производству взрывчатых веществ для запуска ядерных реакций.

Из китайских материалов — внутренних публикаций и статей ученых, связанных с военными кругами, — делается вывод о том, что ядерные бригады приведены в состояние повышенной боеготовности. Возможно, они переходят в режим готовности к «запуску по предупреждению», что означает, что Китай будет готов нанести ответный удар, как только увидит угрожающие ему пуски ракет, говорится в статье.

Эрнест Филипповский