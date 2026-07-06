Вэнс призвал Украину перейти в оборону
Администрация США считает, что Украина «должна быть максимально сосредоточена на обороне», заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, «такой подход принес гораздо больше плодов, потому что обороняться проще, чем нападать».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Frank Franklin II / AP
«Администрация Трампа сделала упор на то, что украинцы, пока мы ведем переговоры, должны быть максимально сосредоточены на обороне...Соединенные Штаты и НАТО поощряли Украину больше сосредотачиваться на обороне — и это оказалось эффективным»,— сказал господин Ди Вэнс в интервью The Times.
3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о взятии Константиновки, находящейся к северу от Донецка. 4 июля Россия предложила Украине прекратить обстрел города с 12:00 до 18:00 мск 6 июля для передачи украинской стороне тел погибших военнослужащих ВСУ. По данным Минобороны РФ, украинская сторона отказалась от предложения.
Заявление американского вице-президента Джей Ди Вэнса о необходимости для Украины сосредоточиться на обороне соответствует ранее озвученной политике администрации США при Дональде Трампе. С марта 2025 года США обеспокоены нежеланием Киева вести мирные переговоры и не исключают возобновления поставок военной помощи только в случае начала таких переговоров. В целом, американские власти убеждены, что нельзя вечно финансировать военные действия на Украине.
Джей Ди Вэнс неоднократно призывал к прекращению огня и заморозке территориальных границ, предлагая Москве и Киеву пойти на уступки. В апреле 2025 года он угрожал выходом США из переговорного процесса, если стороны не согласятся прекратить огонь, а в мае 2025 года назвал абсурдным тот факт, что прямые переговоры до сих пор не ведутся. США также работают над собственными предложениями по мирному урегулированию, которые, по данным СМИ, могут включать отказ Украины от части Донбасса и признание русского языка государственным.