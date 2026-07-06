Вэнс призвал Украину перейти в оборону

Администрация США считает, что Украина «должна быть максимально сосредоточена на обороне», заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, «такой подход принес гораздо больше плодов, потому что обороняться проще, чем нападать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Frank Franklin II / AP Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Frank Franklin II / AP

«Администрация Трампа сделала упор на то, что украинцы, пока мы ведем переговоры, должны быть максимально сосредоточены на обороне...Соединенные Штаты и НАТО поощряли Украину больше сосредотачиваться на обороне — и это оказалось эффективным»,— сказал господин Ди Вэнс в интервью The Times.

3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о взятии Константиновки, находящейся к северу от Донецка. 4 июля Россия предложила Украине прекратить обстрел города с 12:00 до 18:00 мск 6 июля для передачи украинской стороне тел погибших военнослужащих ВСУ. По данным Минобороны РФ, украинская сторона отказалась от предложения.