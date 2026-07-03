Российские войска полностью заняли Константиновку в ДНР
Вооруженные силы России полностью взяли под контроль город Константиновка в ДНР. Сегодня Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Валерий Герасимов, 19 декабря 2023 года
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден»,— сказал господин Песков журналистам.
Дмитрий Песков также рассказал, что командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев доложил президенту о продолжении наступления на этом направлении. Кроме того, президент по видеосвязи заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, находившихся в Константиновке. Они также показали Владимиру Путину кадры города с дронов-разведчиков.
Константиновка — город в Донецкой Народной Республики, находится к северу от Донецка. 23 июня Владимир Путин сообщал, что российские ВС «практически добирают» Константиновку. Тогда за сутки военнослужащим РФ удалось занять 128 зданий.
Заявлению о полном взятии Константиновки в ДНР предшествовали сообщения о продолжающихся боях в городе и его окрестностях. В конце 2025 года отмечалось, что российские войска заняли восточную и юго-восточную части города, приступив к зачистке центра, и под их контролем находилось до 45% и даже 96% зданий. В предыдущие месяцы Минобороны РФ регулярно сообщало о продвижении российских войск в ДНР, включая взятие различных населенных пунктов.
Константиновка имеет стратегическое значение, так как расположена между городами Краматорск, Славянск и Часов Яр. Занятие Часова Яра в августе 2025 года открыло для российской армии перспективу наступления на Константиновку. Ранее украинская гражданская администрация покинула Константиновку, и городом управляли военнослужащие ВСУ, которые использовали его как оборонительный узел с логистическими узлами на железнодорожном вокзале.