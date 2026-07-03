Российские войска полностью заняли Константиновку в ДНР

Вооруженные силы России полностью взяли под контроль город Константиновка в ДНР. Сегодня Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Валерий Герасимов, 19 декабря 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Валерий Герасимов, 19 декабря 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден»,— сказал господин Песков журналистам.

Дмитрий Песков также рассказал, что командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев доложил президенту о продолжении наступления на этом направлении. Кроме того, президент по видеосвязи заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, находившихся в Константиновке. Они также показали Владимиру Путину кадры города с дронов-разведчиков.

Константиновка — город в Донецкой Народной Республики, находится к северу от Донецка. 23 июня Владимир Путин сообщал, что российские ВС «практически добирают» Константиновку. Тогда за сутки военнослужащим РФ удалось занять 128 зданий.