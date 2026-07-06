Мигрантов будут выдворять из России за дискриминацию
Володин: в России увеличат до 45 число оснований для выдворения мигрантов
На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект, расширяющий перечень оснований для выдворения мигрантов — с 22 административных правонарушений до 45. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Изначально планировалось расширить список до 43 пунктов. Но в итоге предложено также добавить дискриминацию по любому признаку и несоблюдение требования военнослужащего на госгранице.
«Это будет способствовать повышению общественной безопасности в нашей стране и наведению порядка в миграционной сфере»,— отметил Вячеслав Володин. Кроме того, Госдума рассмотрит на этой неделе инициативы в сфере трудовой миграции, добавил он.
Сейчас по КоАП выдворение иностранца из России — одно из возможных наказаний за административное правонарушение. Поправки делают его обязательным дополнительным наказанием к штрафу по некоторым административным статьям. Первая редакция законопроекта включала 20 оснований для выдворения, затем в текст добавили еще два — дискриминацию и неповиновение пограничникам, сообщал «Ъ». МВД разработало законопроект в марте. В мае Госдума приняла его в первом чтении.
Подробнее — в материале «Ъ» «Принцип неотвратимости выдворения».
Законопроект, делающий выдворение обязательным наказанием за ряд административных правонарушений, является частью более широких изменений в миграционной политике РФ. Ранее, в июне 2024 года, Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении «режима высылки» для иностранцев без законных оснований пребывания в России, предусматривающий создание реестра контролируемых лиц и ряд ограничений, включая запрет на покупку недвижимости, регистрацию бизнеса и вождение автомобиля. Этот законопроект был разработан с учётом «криминогенной обстановки среди иностранцев» и «возросших ожиданий общества».
В пояснительной записке к другому схожему законопроекту 2023 года указывалось, что преступность среди мигрантов выросла на 25% за три года, что создаёт дополнительное давление на общество и подпитывает теневую экономику. В 2022 году Генпрокуратура зафиксировала рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%, а число депортированных из России мигрантов увеличилось в 2,5 раза. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в мае 2024 года анонсировал подготовку реформы миграционного регулирования, включающую сокращение срока пребывания иностранцев в стране до 90 дней в год.
До сих пор выдворение за административное правонарушение назначалось судом после доказательства вины, а само наказание исполнялось приставами. При этом в РФ существовали два дублирующих механизма удаления иностранцев из страны: выдворение по решению суда и депортация, которую во внесудебном порядке проводили органы МВД. В 2023 году 17,9 тысячи иностранцев были подвергнуты административному выдворению по решениям судов. Новые поправки призваны унифицировать эти механизмы, сократить затраты на доставку нарушителей в суды и наделить полицейских правом самостоятельно принимать решения о выдворении за некоторые административные нарушения.
Новые меры включают предложения по борьбе с экстремистскими проявлениями, дискредитацией Вооруженных сил, участием в деятельности нежелательных организаций, а также с нарушениями общественного порядка, такими как мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Также ужесточается подход к правонарушениям, связанным с наркотиками, отменяя индивидуальную оценку личности нарушителя для обязательного выдворения. Отклоненным предложением было обязать иностранцев избегать бытовых конфликтов, проявлять уважение к пожилым и детям, а также отказаться от требований формирования культурной и религиозной инфраструктуры.