Мигрантов будут выдворять из России за дискриминацию

На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект, расширяющий перечень оснований для выдворения мигрантов — с 22 административных правонарушений до 45. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Изначально планировалось расширить список до 43 пунктов. Но в итоге предложено также добавить дискриминацию по любому признаку и несоблюдение требования военнослужащего на госгранице.

«Это будет способствовать повышению общественной безопасности в нашей стране и наведению порядка в миграционной сфере»,— отметил Вячеслав Володин. Кроме того, Госдума рассмотрит на этой неделе инициативы в сфере трудовой миграции, добавил он.

Сейчас по КоАП выдворение иностранца из России — одно из возможных наказаний за административное правонарушение. Поправки делают его обязательным дополнительным наказанием к штрафу по некоторым административным статьям. Первая редакция законопроекта включала 20 оснований для выдворения, затем в текст добавили еще два — дискриминацию и неповиновение пограничникам, сообщал «Ъ». МВД разработало законопроект в марте. В мае Госдума приняла его в первом чтении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Принцип неотвратимости выдворения».