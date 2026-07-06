Штрафы Telegram в России за полгода превысили 100 млн рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика наложения штрафов на Telegram за неудаление запрещенного контента в России является долгосрочной тенденцией. Только в период с января 2023 года по июль 2025 года в отношении мессенджера было открыто 12 исполнительных производств, при этом общая сумма штрафов, выписанных российскими судами с начала специальной военной операции в феврале 2022 года, достигала 63,4 млн рублей. Большинство штрафов назначаются по статьям КоАП РФ, касающимся неудаления запрещенной информации, неисполнения обязанности по самомодерации и неисполнения предписаний Роскомнадзора. За неисполнение предписаний Роскомнадзора на Telegram Messenger Inc. наложены штрафы на общую сумму 12 млн руб., включая штрафы за неудаление информации о российских военнослужащих.

Telegram неоднократно штрафовали за отказ удалить сведения, касающиеся призывов к экстремистской деятельности, порнографических материалов с несовершеннолетними, данных о способах изготовления и приобретения наркотиков, а также за распространение недостоверной информации о российской армии. В августе 2025 года Роскомнадзор заблокировал голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp, а в феврале 2026 года ограничил загрузку мультимедиа в Telegram, заявляя, что эти меры будут продолжены, если мессенджер не разместит серверы в стране и не будет исполнять российское законодательство. Глава Минцифры Максут Шадаев объяснял ограничения тем, что мессенджер проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенного контента, а также обвинял руководство Telegram в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Несмотря на государственное давление, основатель Telegram Павел Дуров обещал адаптироваться к ситуации, делая трафик «более сложным для обнаружения и блокировки». Тем временем, российский рекламный рынок в Telegram продолжает расти: по оценкам Telega.in, объем рекламных бюджетов на инфлюенс-маркетинг в 2025 году составил 17–18 млрд рублей, а в 2026 году он может вырасти до 27–28 млрд рублей.