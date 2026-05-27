Суд в Москве оштрафовал Telegram в третий раз за месяц

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Штраф назначен по административному протоколу о нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ (ч. 4 ст. 13.41 КоАП).

С начала месяца московский суд уже дважды штрафовал мессенджер: на 7 млн рублей (по ч. 4 ст. 13.41 КоАП) и на 3,8 млн рублей (по ч. 2 ст. 13.41 КоАП ).