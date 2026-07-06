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В Омской области разрешили продажу топлива в канистры

В Омской области сняли запрет на продажу бензина в канистры. Его можно будет купить, исходя из установленных лимитов, заявил губернатор Виталий Хоценко.

«Теперь на автозаправочных станциях можно заливать топливо и в канистры, исходя из ранее установленных лимитов. Вопрос топливного обеспечения региона держим на постоянном контроле»,— уточнил господин Хоценко.

На заправках в Омской области можно за раз купить не более 40 л бензина или 80 л дизельного топлива (на трассовых станциях — 200 л). Губернатор говорил, что такие меры приняты «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции».

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы.

Подробнее — в материале «Ъ».

Составлено ИИ-Ассистентъ

В России проблемы с поставками топлива на АЗС начались еще в конце мая 2026 года и затронули более 30 регионов. Ситуация обострилась из-за высокого сезонного спроса, внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и трудностей с железнодорожными перевозками, особенно на южном направлении. В некоторых регионах, например, в Иркутской области, власти даже вводили режим повышенной готовности и привлекали народные дружины для обеспечения порядка на АЗС.

До Омской области ограничения на продажу топлива вводились в других регионах, включая Крым, Пензенскую, Вологодскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Тюменскую области, а также в Севастополе. В Северо-Курильске, напротив, мера была названа превентивной, чтобы избежать ажиотажа, хотя фактической нехватки топлива там не было. В Орловской области вводили даже ограничения по дням недели в зависимости от первой цифры номера автомобиля.

Ограничения на топливо, такие как запрет на продажу в канистры или лимиты на объем покупки, вводились для предотвращения спекуляций и ажиотажного спроса. Эти меры влияют на логистические процессы, вынуждая транспортные компании перестраивать маршруты и искать новых поставщиков, что потенциально может привести к удорожанию грузоперевозок и задержкам в доставке товаров. Эксперты отмечают, что текущие запасы топлива достаточны для компенсации выхода из строя одного крупного НПЗ, но одновременное повреждение нескольких объектов создает критическую нагрузку на логистику.

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