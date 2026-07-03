Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы

Вице-премьер России Александр Новак обсудил напряженную ситуацию с обеспечением топливом в Иркутской области и Забайкальском крае с главами регионов, отраслевыми ведомствами и компаниями. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства о совещании по обстановке на топливном рынке.

«Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов», — отмечается в публикации. Господин Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива на региональные рынки.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. На данный момент ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Сегодня в Иркутской области ввели дополнительные меры поддержки из-за дефицита топлива. В частности, некоторым предприятиям и фермерам разрешили заправляться без очереди и заливать бензин в канистры. Кроме того, к охране общественного порядка на АЗС привлекли народные дружины.