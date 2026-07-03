Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы
Вице-премьер России Александр Новак обсудил напряженную ситуацию с обеспечением топливом в Иркутской области и Забайкальском крае с главами регионов, отраслевыми ведомствами и компаниями. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства о совещании по обстановке на топливном рынке.
«Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов», — отмечается в публикации. Господин Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива на региональные рынки.
Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. На данный момент ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Сегодня в Иркутской области ввели дополнительные меры поддержки из-за дефицита топлива. В частности, некоторым предприятиям и фермерам разрешили заправляться без очереди и заливать бензин в канистры. Кроме того, к охране общественного порядка на АЗС привлекли народные дружины.
Проблемы с поставками топлива в российских регионах отмечались ещё с конца августа 2023 года, когда о дефиците заявляли в Крыму, Астраханской, Рязанской, Новосибирской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии. Минэнерго РФ объясняло это сезонной загруженностью железных дорог в южном направлении во время туристического сезона. На тот момент объём производства и запасов был достаточным для покрытия спроса, однако в некоторых сельскохозяйственных регионах не хватало горюче-смазочных материалов для уборочной и посевной кампаний. Например, в Ставропольском и Краснодарском краях запасы топлива были низкими, а цены с начала июня выросли на 26,5%.
Власти пытались стабилизировать ситуацию различными мерами, включая запрет на экспорт всех видов бензина с 1 марта до 31 августа, а также увеличение нормативов продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Однако введение эмбарго на экспорт бензина нарушило привычные логистические модели и усугубило ситуацию с железнодорожными отгрузками. Нефтяные компании жаловались на медленную работу железной дороги и дефицит цистерн. В некоторых регионах, например в Крыму, были введены ограничения на продажу топлива с фиксированием цен и лимитами на отпуск в одни руки, чтобы сдержать спекулятивный спрос и обеспечить доступность топлива.