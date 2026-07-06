Неймар объявил о завершении карьеры за сборную Бразилии
Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар заявил, что завершает выступления за национальную команду. Об этом он заявил после матча 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии, в котором бразильцы уступили со счетом 1:2. В этой игре Неймар забил единственный гол своей команды, реализовав пенальти в добавленное время.
Нападающий сборной Бразилии Неймар
Фото: Jeenah Moon / Reuters
«Я пытался, пытался. Теперь все, все кончено. Я начал здесь и здесь же закончил»,— сказал футболист (цитата по Globo). Он напомнил, что дебютировал за сборную на стадионе «Метлайф» в товарищеском матче против США в 2010 году — на этой же арене в Нью-Джерси прошла и сегодняшняя игра против Норвегии.
Для 34-летнего форварда «Сантоса» это был четвертый чемпионат мира в карьере. Всего в составе сборной Бразилии Неймар провел 130 матчей, в которых забил 80 голов.
Подробнее о встрече Бразилии и Норвегии — в материале «Ъ» «Норвежский снайпер сыграл на выбивание».
Завершение карьеры Неймара в сборной Бразилии произошло после серии травм, которые преследовали его в последние годы. В октябре 2023 года, вскоре после перехода в саудовский клуб «Аль-Хиляль», футболист порвал крестообразные связки во время матча за национальную команду, что вывело его из строя на год. После восстановления летом 2025 года он получил новую травму — проблемы с мышцами бедра.
Эти повреждения существенно снизили его востребованность на топовом уровне. Уже в январе 2025 года «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром по обоюдному согласию, поскольку нападающий уже не мог играть на привычном уровне. Отмечалось, что он согласился на значительные финансовые уступки ради возвращения в родной бразильский клуб «Сантос».
Будучи одним из ярчайших футболистов своего поколения, Неймар в 2023 году побил рекорд Пеле по количеству голов за сборную Бразилии, забив 79-й мяч в 125 играх. Неймар известен также самым дорогим трансфером в истории футбола: в 2017 году он перешел из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро.