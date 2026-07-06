Норвежский снайпер сыграл на выбивание

В воскресенье, 5 июля, североамериканский чемпионат мира лишился самого титулованного своего участника. В 1/8 финала сошли пятикратные победители мировых первенств бразильцы, которые отчаянно пытались предыдущими матчами доказать, что достойны, несмотря на скверный свежий бэкграунд и скромный по их прежним меркам состав, фаворитского статуса, но так и не доказали. В Ист-Ратерфорде сборную Бразилии угробили норвежцы и их выдающийся бомбардир Эрлинг Холанн. Дублем в концовке матча, начавшегося с не реализованного Бруну Гимарайншем пенальти, он принес своей команде победу со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нвпадающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн (слева)

Фото: Dylan Martinez / Reuters Нвпадающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн (слева)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Какой статистикой, какой цифрой проводят из Северной Америки домой сборную Бразилии, догадаться было нетрудно. В 2002 году бразильцы завоевали свое пятое золото чемпионатов мира, но после того триумфа к званию, с которым связаны так тесно, как ни одна другая команда, больше не приближались. Североамериканское первенство стало шестым подряд, которое бразильцы завершили без него. И это печальный рекорд. К нему, впрочем, все, кто видел слишком явные кадровые проблемы бразильской сборной, ее страдания в квалификации, должны были быть готовы. Как и к тому, что серьезным препятствием для таких бразильцев, совсем не похожих на тех, что 24 года назад устраивали карнавал за карнавалом в Японии и Южной Корее, могут оказаться даже впервые в этом веке проникшие на главный футбольный турнир норвежцы.

Наблюдая за матчем в Ист-Ратерфорде, можно было свихнуться от разных, часто противоречащих друг другу впечатлений и ощущений.

Сначала они настаивают, что с бразильцами что-то не то. Как они облажались, нарвавшись на первый же быстрый коллективный норвежский выпад! Все, как в яму, свалились к своей вратарской, оставив перед собой столько пустого пространства, что там скидку Александра Серлота мог свободно, успев еще и почеканить мячом, принять любой из трех партнеров. Принял Патрик Берг, радость которого по поводу такого легкого гола продлилась секунды: Серлот, когда ему отдавали передачу, залез в чересчур очевидный офсайд.

Но даже не в этом конкретном эпизоде дело, а в том, что в принципе бразильцы выглядели какими-то плюшевыми. Ногу даже жестко поставить не могут. Все единоборства — за норвежцами. Они тут диктуют условия.

Но проходит минут десять — и взгляд цепляет уже совершенно иное. Вся эта мягкотелость испарилась. Мяч бразильцы разыгрывают легко, уверенно, а соперники, пытаясь угадать его маршрут, опаздывают. Опаздывает за проскакивающим мимо него Матеусом Куньей и Кристоффер Айер, старающийся все исправить отчаянным подкатом. VAR, конечно, не оставляет норвежцам шанса избежать страшного наказания. На повторе видно, что Айер срубил Кунью, как топор могучего лесоруба молодую березку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланн и полузащитник сборной Бразилии Бруну Гимарайнш

Фото: Dylan Martinez / Reuters Вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланн и полузащитник сборной Бразилии Бруну Гимарайнш

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Наверное, те, кому мила сборная Бразилии, насторожились уже тогда, когда Винисиус, который по идее должен исполнять у нее одиннадцатиметровые, отошел в сторону, вручив мяч Бруну Гимарайншу: у кого-нибудь в памяти всплывает хоть один его пенальти?! Еще больше эти люди насторожились, увидев разбег альтернативного пенальтиста — какой-то ломанный, с дурацкой, будто запнулся о кочку, паузой. Обычно такое говорит о сомнениях. А дальше был взятый вратарем Эрьяном Нюланном в углу удар, минутка норвежского торжества и порция новых ощущений и впечатлений, превращающихся в адскую смесь.

Так, бразильцы, переварив неудачу, забрали мяч. Очень напоминает игру их сборной из чемпионата мира 1982 года — с Зико, Фалькао, Сократесом. Такая же неторопливая, на первый взгляд чуть ли не ленивая, но безумно техничная игра. Классика! Обязательно вырулит к чему-то для пятикратных чемпионов мира приятному.

Но, погодите, что это?! Мяч уже у норвежцев. И это они, не встречая никакого сопротивления, перепасовываются им минуту, две, три… Да что такое придумал тренер бразильцев Карло Анчелотти? Это его план?!

А ведь, судя по всему, план. Потому что, пружиня со своей половины, сборная Бразилии жалит норвежцев так, что они, наверное, уже сто раз пожалели о том, что примерили фаворитские одежки. Кунья чуть не убежал от защитника. После прострела Габриэля Мартинелли мяч, пролетая вдоль ленточки, едва не завернул в створ. Винисиус, ловко обыграв защитника, заставил выручать свою команду, растопырив длинные ноги, Нюланна.

А переживающих за норвежцев наверняка мучает один вопрос: а где же Эрлинг Холанн, наша главная надежда? Полчаса с лишним вообще его не видно. Касался он вообще мяча? А Холанн нужен, так как Серлота, недавно такого бодрого, сожрал с потрохами зенитовец Дуглас Сантос. И остальные не тянут.

Но на излете первого тайма после запоротых бразильцами моментов проснулся и Холанн.

А однажды навел такого шороху в бразильских тылах, что набегавшему второй волной Мартину Эдегору выпала возможность стрельнуть из позиции почти убойной. Алиссон, вовремя выйдя вперед, вовремя сложившись, показал, почему считается одним из лучших футбольных вратарей.

Старт второго тайма вышел для бразильцев непростым — куда-то делась их прежняя зубастость. Вернуть ее Карло Анчелотти решил, выпустив вместо скисшего Матеуса Куньи вундеркинда Эндрика, так страстно вошедшего в игру в предыдущем раунде play-off против японцев. И этот ход мог сразу принести сборной Бразилии успех.

Мартин Эдегор своим обрезом снова распрямил наконец бразильскую пружину, а Винисиус вырезал идеальный пас на юного товарища по линии нападения. Эндрик остался с глазу на глаз с Эрьяном Нюланном и умудрился, перекидывая его, промазать.

Дальше настала очередь освежать атаку самого матерого среди бразильцев. Неймара на скамейке запасных до последнего Анчелотти держать не стал.

Чувствовал, что беда рядом. А норвежцы подтверждали это, постоянно кружа возле бразильской штрафной. Алиссону приходилось быть начеку. Не тот случай, когда вратарь вправе расслабиться. Расслабишься — и пропустишь в ближний угол от Андреаса Шельдерупа: удар-то плотный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нвпадающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн (третий справа)

Фото: Jeenah Moon / Reuters Нвпадающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн (третий справа)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

А вскоре Шельдеруп уже не бил, а навешивал слева. И понятно, на кого навешивал,— на гиганта, взмывавшего в воздухе в трех метрах от ворот. Вместе, практически синхронно, как дуэт прыгунов в воду, с оплотом обороны сборной Бразилии Габриэлом. Про их, бомбардира «Манчестер Сити» и центрального защитника «Арсенала», сложные отношения знает не только Англия. Если они сталкиваются, искрит непременно. И до боев без правил доходило… В этой дуэли, важнейшей в длящемся несколько сезонов противостоянии, верх взял Эрлинг Холанн. И норвежская сборная повела.

Бразильцы ринулись спасаться, навалились на оппонентов. Шансы у них были. Шансы замечательные. Но Нюланн, исправляя собственную ошибку, достал мяч у штанги, а Каземиру промахнулся, паля от угла вратарской. Не шло у них, совершенно не шло…

Бразильские страдания прекратил самый безжалостный среди всех футбольных снайперов, запустивший мяч левой ногой в угол с полутора десятков метров с хладнокровием палача, отрубившего голову тысячной по счету жертве. Такая у нас работа…

Эрлинг Холанн даже как-то равнодушно отнесся к этому своему голу. Как к рутине. Хотя он был для него уже седьмым на нынешнем чемпионате мира (столько же лишь у Килиана Мбаппе и Лионеля Месси), а его сборной обеспечил такой взлет, какого она никогда не знала. В космос буквально по старым, до Холанна, норвежским стандартам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Бразилии Неймар и вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланн

Фото: Omar Aziz / Reuters Нападающий сборной Бразилии Неймар и вратарь сборной Норвегии Эрьян Нюланн

Фото: Omar Aziz / Reuters

Нет, бразильцы успели в компенсированное время благодаря реализованному Неймаром пенальти сократить отставание, но четвертьфинал у норвежцев с матчем на этой стадии против либо англичан, либо мексиканцев он отнять уже был не в силах. Не та эта сборная Бразилии, чтобы совершать чудеса. Ничего волшебного, настоящего бразильского.

Алексей Доспехов