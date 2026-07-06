Мишустин принял глав правительств Белоруссии и Киргизии в Екатеринбурге

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретил премьер-министра Белоруссии Александра Турчина и председателя кабинета министров Киргизии Адылбека Касымалиева в Екатеринбурге в преддверии международной промышленной выставки «Иннопром». Господин Мишустин отметил, что ключевыми темами разговора станут задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, главой Белоруссии Александром Лукашенко и лидером Киргизии Садыром Жапаровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин (первый справа), Александр Турчин (второй справа) и Адылбек Касымалиев (третий справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Михаил Мишустин (первый справа), Александр Турчин (второй справа) и Адылбек Касымалиев (третий справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ходе общения с господином Турчиным премьер-министр подчеркнул, что в Екатеринбурге они обсудят вопросы промышленной кооперации, углеводородов, взаимодействия «по целому блоку вопросов энергетики», финансовой и социально-культурной сфер. «Белорусская продукция впечатляет, очень много интересных инновационных решений, которые предложили партнеры»,— признался Михаил Мишустиин. Он добавил, что во время обхода стенда страны на выставке 6 июля рассмотрит «лучшие варианты колесной, автомобильной техники, промышленных изделий разного характера».

Обращаясь к господину Касымалиеву Михаил Мишустин выразил надежду, что представители двух стран найдут «много новых идей, инноваций, чтобы придать отношениям дополнительный импульс развития» в ходе «Иннопрома».

Александр Турчин и Адылбек Касымалиев поблагодарили российского премьер-министра за приглашение в Екатеринбург и «высокую оценку взаимоотношения между странами».

Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург в воскресенье, его рабочий визит в город продлится два дня. Премьер-министр планирует выступить на пленарном заседании XVI международной промышленной выставки «Иннопром» и провести двусторонние переговоры с главами правительств Белоруссии, Киргизии и Армении.

«Иннопром»пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге в 16 раз. Главной темой выставки станет «Индустрия 360: производство без границ», в качестве страны-партнера выступила Индонезия. В целом, участие в «Иннопроме» примут представители более чем 50 стран. В рамках форумной части выставки пройдет около 100 сессий по 15 тематическим трекам.

Василий Алексеев