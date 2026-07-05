Паслер рассказал о запуске добычи руды в Волковском кластере за 170 млрд рублей

На территории Волковского промышленного кластера в Свердловской области до конца года запустят добычу руды и ее переработку, рассказал губернатор Денис Паслер в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Глава Среднего Урала добавил, что объем инвестиций в проект составит около 170 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Волковский промышленный кластер вкачает в себя Кушву, Верхнюю Туру и Красноуральск. Согласно концепции его развития до 2036 года, стратегическим для территорий является проект разработки третьей очереди Волковского месторождения медно-железо-ванадиевых руд — «Месторождение Волковское». «Инвестиции в развитие производства в размере 257 млрд руб. приведут к открытию 1 535 новых рабочих мест к 2030 году. В сумме необходимый рост численности персонала к 2030 году составляет 3 150 человек»,— говорится в документе на сайте свердловского министерства экономики, инвестиций и территориального развития.

Согласно стратегии, несмотря на большие поступления от УГМК в бюджеты трех муниципалитетов (составляет до 75% от всех доходов городов), создание тысяч рабочих мест и значительные инвестиции в социальную сферу со стороны компании, население Кушвы, Верхней Туры и Красноуральска за 20 лет сократилось на со 100 349 до 66 780 человек (на 33%). «В том числе из-за высокой смертности населения, особенно мужчин в трудоспособном возрасте. Более 40% выпускников девятых классов ежегодно уезжают учиться в другие города, а именно они являются основным контингентом для поступления в местные техникумы и подготовленными профессиональными специалистами для работы на градообразующих предприятиях муниципальных образований»,— сказано в документе.

Власти отметили в стратегии, что итогом ее реализации должно стать преодоление проблемы миграции населения за счет создания условий для инвестиционного развития Кушвы, Верхней Туры и Красноуральска.

Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург в воскресенье, его рабочий визит в город продлится два дня. Премьер-министр планирует выступить на пленарном заседании XVI международной промышленной выставки «Иннопром» и провести двусторонние переговоры с главами правительств Белоруссии, Киргизии и Армении.

«Иннопром»пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге в 16 раз. Главной темой выставки станет «Индустрия 360: производство без границ», в качестве страны-партнера выступила Индонезия. В целом, участие в «Иннопроме» примут представители более чем 50 стран. В рамках форумной части выставки пройдет около 100 сессий по 15 тематическим трекам.

Василий Алексеев