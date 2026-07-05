Японская ракетка польского наведения

Очередным сюрпризом женского Wimbledon стало раннее поражение лидера мирового рейтинга Арины Соболенко. Уже в четвертом круге белорусская теннисистка проиграла экс-первой ракетке мира японке Наоми Осаке, которая под руководством своего польского тренера Томаша Викторовского в двух партиях взяла верх над фаворитом турнира и теперь сама может рассматриваться в качестве главной претенденткой на титул.

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Фото: Andrew Couldridge / Reuters Арина Соболенко

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Воскресное поражение Арины Соболенко от Наоми Осаки, четырехкратной победительницы турниров Большого шлема, занимающей сейчас 14-е место в мировом рейтинге, стало не единственной неудачей представительниц нынешней элиты женского тенниса в этот уимблдонский уикэнд. В субботу, только в третьем, а не четвертом круге, из борьбы выбыли две теннисистки, которые, в отличие от белоруски, имеют в своем активе победы на лондонском мейджоре. Это его прошлогодний триумфатор Ига Швентек, уступившая филиппинке Александре Эале, и Елена Рыбакина, которая победила на Wimbledon в 2022 году, а сейчас не совладала с бельгийкой Элизе Мертенс. Причем и полька, и главная теннисная звезда Казахстана проиграли в двух партиях. На следующий день то же самое произошло с Соболенко. Отдав первый сет — 2:6, она сумела подтянула игру на своей подаче, но на приеме не смогла доставить серьезных проблем японской экс-первой ракетке мира. И Осака победила — 6:2, 7:6 (7:2), не позволив сопернице сделать ни одного брейка.

Таким образом, проблемный отрезок в карьере Соболенко продолжается. Взяв в этом сезоне два титула на «тысячниках» Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе и Майами, она вроде бы подтвердила свой уровень, но затем провела неудачный грунтовый сезон, который завершился десятью геймами подряд, проигранными Диане Шнайдер в четвертьфинале Roland Garros, и ничего не показала на траве.

За поражением в полуфинале «пятисотки» в Берлине белоруска потерпела на турнирах Большого шлема свое самое раннее фиаско после Roland Garros 2022 года, где выбыла в третьем круге.

Не сумев подтвердить большую часть очков, полученных за прошлогодний полуфинал, Соболенко усложнила свое положение в главном рейтинге WTA, где Рыбакина теперь будет отставать от нее всего на 400 баллов с небольшим. А в классификации по очкам, набранным в нынешнем сезоне, на сегодняшний день лидерство по-прежнему сохраняет Мирра Андреева. Опередить ее по итогам Wimbledon может только американка Джессика Пегула, то только в случае победы в турнире.

Тем временем стало ясно, что у лондонского мейджора, который с 2016 года выигрывают разные теннисистки, снова будет новая чемпионка. Дело в том, что перед Соболенко, уступив своей соотечественнице Каролине Муховой со счетом 5:7, 7:5, 3:6, выбыла из борьбы чешка Барбора Крейчикова, выигрывавшая Wimbledon в 2024 году и остановившая там несколько дней назад во втором круге Мирру Андрееву.

Стабильнее всех по ходу первой недели турнира выглядела Осака. Ранее она никогда не проходила по сетке Wimbledon дальше третьего круга, но сейчас в восьми сетах, проведенных на пути в четвертьфинал, проиграла свою подачу лишь дважды, и теперь как раз встретится с Муховой. Не исключено, что нынешний успех японки связан с тем, что вот уже двенадцать месяцев с ней работает польский тренер Томаш Викторовский, который в 2012 году помогал пробиться в финал Wimbledon cвоей соотечественнице, бывшей второй ракетка мира Агнешке Радваньской, а затем успешно сотрудничал со Швентек. Впрочем, учитывая обилие неожиданностей, которыми в последние годы отличается женский Wimbledon, по-своему закономерным можно будет признать его любой исход.

Евгений Федяков