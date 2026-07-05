В «Формуле-1» приняли окончательное решение

Шарль Леклер стал победителем Гран-при Великобритании, состоявшегося 5 июля. Первый с 2024 года триумф гонщику Ferrari чуть подпортили судьи, волею которых заезд финишировал за машиной безопасности, которую судьи могли, но не стали отзывать с трассы. Явно не такой видел свою победу Леклер. Куда больше оснований быть недовольным действиями судей у Льюиса Хэмилтона. Его-то ведь де-факто лишили шанса на второе место. Досталось оно в итоге Джорджу Расселу. Британец благодаря везению сумел сократить отставание от лидера чемпионата и напарника по Mercedes Кими Антонелли, у которого гонка снова не задалась, до 25 очков.

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Фото: Suzanne Plunkett / Reuters Шарль Леклер

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Гран-при Великобритании развивался по сценарию, чем-то напоминающему баскетбольный матч. Это когда вроде на протяжении времени, отведенного на игру, что-то занимательное происходит, но все понимают, что самое интересное случится где-то в конце.

В Сильверстоуне события, достойные упоминания, начались с самого старта.

У Кими Антонелли он не получился. С первого места он откатился на третье, пропустив вперед и Шарля Леклера, и Льюиса Хэмилтона. Хорошо хоть основному конкуренту итальянца в борьбе за титул Джорджу Расселу было не до него — он сам отбивался от нападок конкурентов.

Где-то совсем недалеко за парой гонщиков Mercedes вскоре обнаружился Макс Ферстаппен. Он хоть и рассказывает в последнее время о том, насколько никчемен его Red Bull, временами все же выдает бодрые отрезки. Вот и в этот раз он взял и благодаря как своей скорости, так раннему пит-стопу (он был первым из топов, кто поехал на смену резины) вдруг, после того как и другие гонщики отбыли пит-стоп, оказался третьим, впереди не только Рассела, но еще и Хэмилтона. Последнему наверняка было очень обидно очутиться позади голландца, но тут он сам виноват. Выяснилось, что во время старта он еще до того, как погасли огни, двинул машину на какие-то пару сантиметров. За это ему выписали пятисекундный штраф.

Из боксов ему потом сообщили, что расстраиваться не стоит, на третье место он все равно еще сможет подняться. Так и случилось. Сначала из очного, весьма увлекательного, с взаимными обгонами, противостояния с Хэмилтоном выбыл Рассел, получивший медленный прокол колеса и вынужденный ехать на незапланированный пит-стоп. Ну а потом и Ферстаппена с его изношенными колесами Хэмилтон обошел.

И вроде бы после этого уже можно было представить, как все будет. Ясно было, что битву за победу поведут Леклер и Антонелли, далеко уже отъехавшие от преследователей, а замкнет топ-3 все тот же Хэмилтон.

Но стоило публике настроиться на то, чтобы лицезреть битву за победу, как Антонелли, вроде уже нагонявший Леклера, сломался.

И ведь у него не просто встала машина. Так для него было бы даже лучше (было бы не так обидно). Но нет, агония была долгой. Что-то повредилось в подвеске Mercedes итальянца. Он заехал в боксы один раз, потом второй, механики даже оторвали от автомобиля мешавшую, как им казалось, деталь. Но проблема была более серьезной. Антонелли даже несмотря на то, что ему разрешили прекратить гонку, уперся и решил ехать до конца в надежде зацепить хотя бы десятое место. Похвальное упорство. Жаль только, старался итальянец зря — на плохо управляемой машине он нарушал границы трассы, за что и получил пять секунд штрафа. Итог — финиш вне очковой зоны.

Ну а впереди Хэмилтон, и не мечтавший о чем-то большем, чем третье место, после схода Антонелли оказался вторым. А перед Ferrari замаячила перспектива дубля. И тут снова напомнил о себе Ферстаппен. Что именно с ним приключилось, непонятно. Вроде бы он должен был просто доехать до финиша и забрать падавшее ему в руки третье место. Но на 46-м круге он вылетел с трассы. На ровном месте. «Невероятно!» — сказал четырехкратный чемпион мира, снова обозвал свою машину нехорошими словами и ушел, видимо, ругаться с командой.

Застрявший на обочине Red Bull вынудил судей выпустить на трассу машину безопасности. И гонщики, пользуясь моментом, дружно бросились менять резину. Но не все. Рассел никуда не поехал. Да, благодаря этому он оказался вторым, впереди Хэмилтона. Но и он, и его соперники, отлично понимали, что после рестарта позицию на едва живой резине он не удержит. Хэмилтон так рвался в бой, что даже запросил у Ferrari режим максимальной мощности. Но время шло, а машина безопасности с трассы не уходила.

За пару кругов до финиша появилось объявление, что она наконец свернет в боксы и гонка возобновится. Но тут же судьи передумали и решили, что гонок на сегодня хватит. Так и финишировал пелотон в прогулочном темпе. Леклер, к своей радости,— первым, Рассел, к своему удивлению,— вторым, Хэмилтон, к своему разочарованию,— третьим.

Если оценивать результаты тех же Рассела и Хэмилтона сквозь призму борьбы за титул, а не за победу в отдельной гонке, то домашний этап им удался.

Рассел, в моменте отстававший от Антонелли на 68 очков, теперь уступает напарнику только 25. Хэмилтон тоже не так уж далеко — в 32 очках позади от лидера. А ведь впереди еще большая часть чемпионата.

Александр Петров