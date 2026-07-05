Не впереди планеты всей

На Исторической сцене Большого театра состоялся финал XV Московского международного конкурса артистов балета. 14 судей из 11 стран вынесли вердикт — справедливый, но тем не менее сенсационный: впервые за все время существования конкурса среди золотых медалистов не оказалось россиян. Комментирует Татьяна Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 17-летняя американка Кристал Хуан взяла золото не только числом пируэтов, но и умением эффектно себя подать

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ 17-летняя американка Кристал Хуан взяла золото не только числом пируэтов, но и умением эффектно себя подать

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Жюри под началом Светланы Захаровой оказалось удивительно принципиальным. Золото досталось бесспорным лидерам, о которых “Ъ” писал 29 июня и 3 июля: трем американцам (Яне Пеневой и Алексею Ороховски в младших дуэтах, Кристал Хуан — в разделе «младшие солистки»), трем корейцам (Кунбёолбит Пак — младшие солисты, Минджин Ким и Канвон Ли — старшие дуэты) и японцу Роме Гуделеву (солист, старшая группа). Впервые с 1969 года СССР/Россия осталась без золота.

Это исторический прецедент, которым надо гордиться, а не огорчаться. Московское состязание слыло ангажированным с тех самых пор, как на первом конкурсе до третьего тура не допустили американку Еву Евдокимову, и тогдашний председатель жюри Галина Уланова в знак протеста против навязанного сверху решения больше никогда не входила в состав судей. С того момента в мире знали, что в Москве даже самые яркие артисты могут в лучшем случае разделить с русскими золото, и по составу участников наш конкурс сделался азиатско-латиноамериканским. Это не означало снижения качества (скажем, бразильцы известны своими талантами, а китайцы и корейцы — сильными школами), однако наносило репутационный ущерб. Теперь он нивелирован.

Плюс второй: балет наконец перестал быть делом государственного престижа. Российские театры теперь не обязаны высылать на конкурс свои лучшие пары, отрывая премьеров от работы.

Состязаются те, кто хочет (предварительный видеоотсев обеспечивает достойный уровень). В Москву едут честолюбивые провинциалы в надежде перейти в столичные театры; предыдущий конкурс доказал, что это реально. Зато младшие — школьники и артисты-первогодки — соревнуются наперебой, это и проверка сил, и заявка на будущее. Поэтому младшая группа на этом конкурсе оказалась гораздо многочисленнее и интереснее старшей.

В этом году миф, что «в области балета мы впереди планеты всей», развеян. И это третий плюс. Но пусть патриоты не огорчаются: русские школы по-прежнему сильны. Так, второе место в младших дуэтах заняла Анна Былкова из предвыпускного класса МГАХ. Конечно, школьница не смогла превзойти Яну Пеневу, взрослую солистку Мариинки, уже станцевавшую десяток сольных и ведущих партий, однако свою программу она исполнила безупречно.

Отлично учат мальчиков, и жюри это отметило, наградив второй премией московского пятиклассника Елисея Волкова, непринужденно станцевавшего толково подобранный взрослый репертуар — не силовой-трюковой, а требующий чистоты и танцевальной культуры. В том же ключе выступил семиклассник Егор Архипов из МГАХ и получил третью премию. Вагановская школа в конкурсе не участвовала, ее место с успехом заняла Штутгартская, которую тоже можно считать отчасти нашей: свою славу кузницы мужских талантов она приобрела вместе с замечательным русским педагогом Петром Пестовым, проработавшим в ней 15 лет. Именно из Штутгарта Мариинский театр в 2025-м взял четверых выпускников, трое из которых (Рома Гуделев, Яна Пенева и Алексей Ороховски) получили сейчас золото.

Конкурс заявил и о новых веяниях мировой моды, долетевшей до наших краев. Красота, элегантность, легкость и чистота танца стали цениться выше кульбитов и тройных содебасков.

Большой театр, в отличие от Мариинки, все еще делает ставку на старомодный акробатизм. Так, занявший второе место в старшей группе московский танцовщик Акиб Анвар — породистый рослый красавец с хорошими данными — в аристократических вариациях из «Пахиты» и «Спящей красавицы» навертел неуместных кренделей, типа связки двойных туров и даже «пистолетиков», и по делу проиграл всем обладателям золота, обошедшимся без трюков — одними высоченными полетами и безупречными вращениями.

И еще одно достижение конкурса, социальное — его толковая организация, позволившая приобщить к балету людей, с ним малознакомых. На сайте конкурса соревнование транслировалось онлайн, солисты Большого Ана Туразашвили и Геннадий Янин комментировали события грамотно и интересно.

Залы Большого были заполнены с первого тура. Наивные неофиты от полноты души дружно хлопали в ладоши на любом ритмическом фрагменте танца и уходили в антракте, устав от бесконечных вариаций.

Очевидно, что балет перестал быть уделом избранных. Окультурит ли это широкие массы или балет угодливо пойдет у них на поводу, увидим через четыре года на следующем конкурсе.