Па без де
Завершился первый тур Московского международного конкурса
На Новой сцене Большого театра прошел первый тур XV Международного конкурса артистов балета. Отсеялись слабейшие, но Татьяна Кузнецова уже готова подвести предварительные итоги и даже назвать победителей в группе дуэтов.
19-летний Алексей Ороховски уже станцевал в Мариинском пять главных партий, но предпочел состязаться со школьниками
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Московский международный балетный конкурс был основан в 1969-м и проходит раз в четыре года. В сравнении с предыдущим, состоявшимся в июне 2022-го, уже после начала СВО, количество участников увеличилось на 26 человек. Прирост произошел за счет младшей группы (77 против 29), причем «младшим» повысили возрастной ценз с 18 до 19 лет, чтобы в эту категорию попали не только школьники, но и артисты-первогодки, которым прочат звездную карьеру. Взрослых же стало существенно меньше (54 вместо былых 76), что свидетельствует не столько о трудностях разъездов по миру, сколько о том, что театры (в том числе и российские) в конкурсе особого престижа не видят, оставляя участие в нем на усмотрение своих солистов. Но состоявшихся артистов не стимулирует даже огромный призовой фонд: 7,5 млн руб.— Grand prix (правда, за всю историю его присуждали всего четырежды), 2,25 млн руб.— первая премия у старших участников, 1,5 млн руб.— золото в младшей группе.
По составу участников можно изучать международную политическую ситуацию: в 2022-м Китай конкурс проигнорировал, Южная Корея поучаствовала символически, зато Казахстан представил целый взвод мужчин-прыгунов.
Сейчас делегация Южной Кореи оказалась многочисленной, Китай тоже прислал заметный отряд, а вот казахов было всего двое. Как и на прошлом конкурсе, самые конкурентоспособные иностранцы оказались артистами российских трупп. Тут примечательна Мариинка со своими фаворитами: в младшей группе — американцем Алексеем Ороховски и японцем Ромой Гуделевым — в старшей (четыре года назад школьник Рома взял серебро как белорус, но с тех пор определился с гражданством). Примечательно, что на конкурсе все четверо представителей Мариинки — выпускники штутгартской балетной школы, ставшей главной европейской кузницей мужских талантов после того, как в ней 15 лет (1996–2011) проработал легендарный советский педагог Петр Пестов. Приглашение «штутгартцев» — не блажь худрука Мариинки Андриана Фадеева, а необходимость: кореец Кимин Ким сейчас единственный премьер-виртуоз этого театра.
По биографиям конкурсантов видно, что балетная империя даже во времена изоляции не считается с государственными границами: все учатся и работают там, где хотят и куда берут. Окончивший МГАХ словенец Вид Вогрин принят в Большой с расчетом на ведущие партии; сербка Наталья Милевич Штутгартской труппе предпочла Михайловский театр; швед Мармус Огюст, закончив учиться в Стокгольме, доучивался в Вагановке, а работает в Будапеште...
Преданность родной школе сохраняют лишь китайцы и корейцы. И эти школы того стоят, особенно корейская женская, представившая обойму сильных учениц.
Половина девушек-кореянок — красавицы с нежными руками и стальными пуантами — танцевали вариацию из «Пахиты»: в ней можно блеснуть этими достоинствами. Вторая — динамичные малышки — накручивали по пять-шесть пируэтов на пальцах в вариации Коломбины из «Феи кукол». А единоличным лидером в разделе «дуэты» стала фарфоровая кореянка Минджин Ким, исполнившая па-де-де на музыку Обера с неправдоподобной чистотой и грацией.
В сущности, бороться ей не с кем, как и Владиславу Башмакову из Михайловского театра, великолепно станцевавшему па-де-де из «Арлекинады»: в разделе «дуэты» оказалось всего пять па-де-де, причем одна некондиционная пара слетела на первом туре. Это исключительный случай: конкурса, состоящего практически из одних вариаций, в московской истории еще не было. Конечно, подобрать партнера, подготовить и станцевать 8–10-минутное па-де-де неизмеримо труднее, чем 50-секундное соло, но такой индивидуализм все же беспрецедентен. В общем, можно считать, что победители в категории «дуэты» уже определены. И даже если 2-й тур с его программой современных номеров сместит акценты и выдвинет на первый план иных фаворитов, «парников» слишком мало, чтобы поменять расстановку сил.