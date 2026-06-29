На Новой сцене Большого театра прошел первый тур XV Международного конкурса артистов балета. Отсеялись слабейшие, но Татьяна Кузнецова уже готова подвести предварительные итоги и даже назвать победителей в группе дуэтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 19-летний Алексей Ороховски уже станцевал в Мариинском пять главных партий, но предпочел состязаться со школьниками

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ 19-летний Алексей Ороховски уже станцевал в Мариинском пять главных партий, но предпочел состязаться со школьниками

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Московский международный балетный конкурс был основан в 1969-м и проходит раз в четыре года. В сравнении с предыдущим, состоявшимся в июне 2022-го, уже после начала СВО, количество участников увеличилось на 26 человек. Прирост произошел за счет младшей группы (77 против 29), причем «младшим» повысили возрастной ценз с 18 до 19 лет, чтобы в эту категорию попали не только школьники, но и артисты-первогодки, которым прочат звездную карьеру. Взрослых же стало существенно меньше (54 вместо былых 76), что свидетельствует не столько о трудностях разъездов по миру, сколько о том, что театры (в том числе и российские) в конкурсе особого престижа не видят, оставляя участие в нем на усмотрение своих солистов. Но состоявшихся артистов не стимулирует даже огромный призовой фонд: 7,5 млн руб.— Grand prix (правда, за всю историю его присуждали всего четырежды), 2,25 млн руб.— первая премия у старших участников, 1,5 млн руб.— золото в младшей группе.

По составу участников можно изучать международную политическую ситуацию: в 2022-м Китай конкурс проигнорировал, Южная Корея поучаствовала символически, зато Казахстан представил целый взвод мужчин-прыгунов.

Сейчас делегация Южной Кореи оказалась многочисленной, Китай тоже прислал заметный отряд, а вот казахов было всего двое. Как и на прошлом конкурсе, самые конкурентоспособные иностранцы оказались артистами российских трупп. Тут примечательна Мариинка со своими фаворитами: в младшей группе — американцем Алексеем Ороховски и японцем Ромой Гуделевым — в старшей (четыре года назад школьник Рома взял серебро как белорус, но с тех пор определился с гражданством). Примечательно, что на конкурсе все четверо представителей Мариинки — выпускники штутгартской балетной школы, ставшей главной европейской кузницей мужских талантов после того, как в ней 15 лет (1996–2011) проработал легендарный советский педагог Петр Пестов. Приглашение «штутгартцев» — не блажь худрука Мариинки Андриана Фадеева, а необходимость: кореец Кимин Ким сейчас единственный премьер-виртуоз этого театра.

По биографиям конкурсантов видно, что балетная империя даже во времена изоляции не считается с государственными границами: все учатся и работают там, где хотят и куда берут. Окончивший МГАХ словенец Вид Вогрин принят в Большой с расчетом на ведущие партии; сербка Наталья Милевич Штутгартской труппе предпочла Михайловский театр; швед Мармус Огюст, закончив учиться в Стокгольме, доучивался в Вагановке, а работает в Будапеште...

Преданность родной школе сохраняют лишь китайцы и корейцы. И эти школы того стоят, особенно корейская женская, представившая обойму сильных учениц.

Половина девушек-кореянок — красавицы с нежными руками и стальными пуантами — танцевали вариацию из «Пахиты»: в ней можно блеснуть этими достоинствами. Вторая — динамичные малышки — накручивали по пять-шесть пируэтов на пальцах в вариации Коломбины из «Феи кукол». А единоличным лидером в разделе «дуэты» стала фарфоровая кореянка Минджин Ким, исполнившая па-де-де на музыку Обера с неправдоподобной чистотой и грацией.

В сущности, бороться ей не с кем, как и Владиславу Башмакову из Михайловского театра, великолепно станцевавшему па-де-де из «Арлекинады»: в разделе «дуэты» оказалось всего пять па-де-де, причем одна некондиционная пара слетела на первом туре. Это исключительный случай: конкурса, состоящего практически из одних вариаций, в московской истории еще не было. Конечно, подобрать партнера, подготовить и станцевать 8–10-минутное па-де-де неизмеримо труднее, чем 50-секундное соло, но такой индивидуализм все же беспрецедентен. В общем, можно считать, что победители в категории «дуэты» уже определены. И даже если 2-й тур с его программой современных номеров сместит акценты и выдвинет на первый план иных фаворитов, «парников» слишком мало, чтобы поменять расстановку сил.