Младшие обскакали старших

Во втором туре на Новой сцене Большого театра конкурсанты по традиции танцевали и классику, и современную хореографию. В финал жюри пропустило 18 участников из старшей группы и 30 из младшей. Татьяна Кузнецова оценивает новую расстановку сил.

«Современный» тур считается спасительным для тех, кто в «классике» не смог проявить индивидуальность: номера участники выбирают по своему вкусу. Но для большинства конкурсантов второй тур коварен: авангард умеют танцевать не все, хороших хореографов мало во всем мире, да и лицензии на исполнение не добудешь. В этом году появилось и жесткое условие: постановка должна быть не старше 2016 года. Поэтому многие номера были сделаны специально для конкурса, и утилитарное желание авторов обслужить заказчиков сказывалось на качестве постановок.

По условиям конкурса ограничений в стиле для «современности» нет: если исполнитель плох в авангарде, можно танцевать хоть неоклассику, хоть обалеченную гимнастику с акробатикой. В этом замкнутом круге и крутилась большая часть всех «Потоков», «Голосов», «Трепещущих лепестков» и прочих «Утраченных воспоминаний». Азиаты являли чудеса гибкости в изображении природных явлений, наши норовили воткнуть трюковые прыжки и пируэты, а для пущей «современности» бросались на пол или заламывали конечности, демонстрируя страдание. У школьников это получалось особо неубедительно, хотя про отчаяние они наверняка знают не меньше взрослых. Только для молодежи не годится старозаветная патетика, а потому лучший монолог конкурсной программы школьница из США поставила себе сама.

В своем «Гипнотическом вальсе» субтильная Кристал Хуан явила устрашающую мощь невероятных горизонтальных прыжков — в классических вариациях нельзя было и заподозрить такой женской ярости в этой невозмутимой виртуозке со стальными нервами.

Лучший дуэт конкурса станцевала китайская пара Литун Чжоу и Тунюй Ян. «Путь в никуда» в постановке хореографа Ли Ванг — прекрасный, агрессивный и безнадежный в своем ожесточенном продвижении к несуществующей цели — был исполнен с идеальной точностью и могучим сдержанным темпераментом. Артистическая зрелость юных китайцев вмиг вывела их в лидеры, чего после «классики» — изящного, но не выдающегося исполнения па-де-де из «Коппелии» — нельзя было предугадать.

Младшая группа на этом конкурсе вообще гораздо интереснее старшей. Московская и петербургская пары, образовавшиеся на втором туре (на первом младшие танцевали только вариации, см. “Ъ” от 29 июня), выглядят принципиальными противниками. И хотя школьники из МГАХ Анна Былкова и Вид Вогрин пока проигрывают молодым артистам Мариинки, американцам Яне Пеневой и Алексею Ороховски, интрига все же сохраняется. В разделе «дуэты» столкнулись непростые соперники: сильная китайская пара, очаровательные маленькие монголы и грациозная балерина Ника Скребкова из Минска (ее партнер в конкурсе не участвует). У девочек и мальчиков — солистов-виртуозов — расклад и вовсе непредсказуем.

А у взрослых интрига почти исчерпана. В женском разделе «дуэты» три приза, но претендуют на них всего две балерины, кореянка Минджин Ким и китаянка Икунь Чжан. Мужчин-парников трое, но Владислав Башмаков, лидировавший в первом туре, совершенно сник во втором, а швед Огюст Мармус, напротив, сверкнул обаянием и мужской удалью. Безоговорочным лидером выглядит кореец Канвон Ли. На первом туре в па-де-де Обера танцовщика подвели неумелые entrechat-six. Зато на втором его неправдоподобно свободным полетам и безмятежно-бесконечным вращениям в па-де-де из «Талисмана» аплодировало даже жюри.

Солисток осталось всего три, причем красноярская балерина Анастасия Светлишина выглядит не сильнее сербки Яны Зимонич, но по выучке она лучше турчанки Нилай Тахироглу. Настоящая схватка развернется разве что среди девяти мужчин-солистов. Хотя приз прочат японцу из Мариинки Роме Гуделеву, соперники у него нешуточные, к тому же любое соревнование чревато неожиданностями. Болельщиков на конкурсе полный зал, группа поддержки из Южной Африки даже размахивала флажками. Не помогло: на третий, финальный тур высокая, эффектная, но недоученная африканка не прошла.