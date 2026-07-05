Франция запросила из оборонного фонда Евросоюза €16,2 млрд, но Еврокомиссия одобрила выделение лишь €15,1 млрд. Попытки Парижа блокировать использование Лондоном средств из оборонного фонда Евросоюза SAFE обернулись против него самого, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на три источника.

Весной 2025 года Брюссель согласовал механизм кредитования SAFE объемом €150 млрд для наращивания совместных оборонных закупок. Франция запросила €16,2 млрд из фонда, но ЕК одобрила выделение меньшей суммы. Это связано отчасти с тем, что некоторые проекты, связанные с Великобританией, не соответствовали критериям, на которых настаивал сам Париж.

Среди проектов, исключенных из отбора, разработки ракетного производителя MBDA (им совместно владеют Airbus, британская BAE Systems и итальянская Leonardo). Париж требовал, чтобы 65% стоимости продукции, финансируемой из фонда, приходилось на единый рынок ЕС (включая Норвегию и Исландию) или на Украину. На долю подрядчиков из других стран может приходиться только 35% стоимости, если они не подписали с блоком соглашение о партнерстве и не согласились профинансировать программу. На сегодняшний день этим двум условиям соответствует лишь Канада, говорится в статье.

Евросоюз считает своей ключевой задачей на ближайшие годы укрепление обороноспособности и подготовку к гипотетическому сценарию «большой высокоинтенсивной войны». Только за 2025 год военные расходы Европы выросли на 80%. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин убежден, что ЕС превращается в военный альянс.