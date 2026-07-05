FT: исключение Великобритании из оборонного фонда ЕС обернулось против Франции
Франция запросила из оборонного фонда Евросоюза €16,2 млрд, но Еврокомиссия одобрила выделение лишь €15,1 млрд. Попытки Парижа блокировать использование Лондоном средств из оборонного фонда Евросоюза SAFE обернулись против него самого, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на три источника.
Весной 2025 года Брюссель согласовал механизм кредитования SAFE объемом €150 млрд для наращивания совместных оборонных закупок. Франция запросила €16,2 млрд из фонда, но ЕК одобрила выделение меньшей суммы. Это связано отчасти с тем, что некоторые проекты, связанные с Великобританией, не соответствовали критериям, на которых настаивал сам Париж.
Среди проектов, исключенных из отбора, разработки ракетного производителя MBDA (им совместно владеют Airbus, британская BAE Systems и итальянская Leonardo). Париж требовал, чтобы 65% стоимости продукции, финансируемой из фонда, приходилось на единый рынок ЕС (включая Норвегию и Исландию) или на Украину. На долю подрядчиков из других стран может приходиться только 35% стоимости, если они не подписали с блоком соглашение о партнерстве и не согласились профинансировать программу. На сегодняшний день этим двум условиям соответствует лишь Канада, говорится в статье.
Евросоюз считает своей ключевой задачей на ближайшие годы укрепление обороноспособности и подготовку к гипотетическому сценарию «большой высокоинтенсивной войны». Только за 2025 год военные расходы Европы выросли на 80%. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин убежден, что ЕС превращается в военный альянс.
Упомянутый в новости механизм кредитования SAFE объемом €150 млрд, согласованный весной 2025 года, стал лишь одним из ряда шагов ЕС по укреплению оборонного потенциала. В марте 2025 года Еврокомиссия обнародовала Белую книгу по обороне Евросоюза, в рамках которой был представлен план из пяти пунктов по перевооружению континента (ReАrm Europe) на сумму до €800 млрд. Из них €150 млрд предполагалось выделить государствам-членам в виде займов на совместные оборонные закупки. Это также включает возможность использования средств из программы развития отсталых регионов ЕС и смягчение норм бюджетной дисциплины для возможности наращивания долга на военные нужды.
Проблема с исключением британских оборонных фирм из фонда SAFE отражает более широкий спор внутри ЕС о допуске иностранных производителей к европейским оборонным программам. Например, ранее, при принятии Европейской программы оборонной промышленности (EDIP), Франция настаивала на том, чтобы не менее 80% компонентов производились внутри ЕС, в то время как Германия, Нидерланды и Швеция добивались снижения этого порога до 65%, что совпадает с теперь уже принятыми критериями.
В целом, Франция последовательно выступает за поддержку европейских оборонных компаний и сокращение зависимости от внешних поставщиков, особенно в свете позиции таких стран, как США. Еще в начале 2026 года Франция занимала жесткую позицию, настаивая на ограничении закупок американских вооружений при выделении кредитов Украине. Это стремление поддерживать европейских производителей вооружений проявляется и в текущих требованиях к финансируемым из фонда проектам.
ЕС активно перестраивает свою оборонную политику после начала украинского конфликта, несмотря на внутренние разногласия. В 2024 году на оборону было выделено рекордные €326 млрд, а Еврокомиссия запустила первую в истории Евросоюза программу совместных военных закупок. К 2030 году планируется, что страны ЕС будут совместно заказывать 40% вооружений и расходовать не менее 50% военного бюджета внутри объединения.