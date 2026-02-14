Глава ЕК сообщила о росте военных расходов Европы в 2025 году на 80%

К 2028 году инвестиции Европы в оборону превысят аналогичные расходы США в 2025 году, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз (ЕС) нарастил свои траты на эти цели с началом российской военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«Военные расходы в 2025 году в Европе стали выше примерно на 80% по сравнению с периодом до войны на Украине»,— рассказала госпожа фон дер Ляйен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В 2025 году ЕС запустил оборонный финансовый механизм SAFE (Security Action for Europe). Программа направлена на финансирование из бюджета ЕС проектов по производству и совместным закупкам оружия европейскими странами на €150 млрд. ЕС считает своей ключевой задачей на ближайшие годы укрепление обороноспособности и подготовку к гипотетическому сценарию «большой высокоинтенсивной войны».

Подробности — в материале «Ъ» «Европа готовится к масштабному конфликту».