Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что европейские страны пытаются подорвать любые попытки России урегулировать конфликт на Украине. Такую оценку чиновник озвучил на Международном форуме по безопасности.

«С точки зрения европейских элит — им выгодно как можно дольше затягивать украинский конфликт», — заявил господин Нарышкин (цитата по ТАСС). По его словам, они стремятся к «стратегическому истощению, а затем и поражению России». Глава СВР сообщил, что поддержка Украины «все дороже обходится европейским бюджетам».

По словам Сергея Нарышкина, в экспертных кругах обсуждают, в какой точке «начнется или уже началась новая планетарная война». «Барабаны войны особенно громко звучат на европейском континенте», — заявил он. НАТО последовательно наращивает военный потенциал на восточном фланге, готовясь к масштабному конфликту на востоке, а Евросоюз стремительно превращается в военный альянс, добавил глава СВР.

Он посоветовал Западу «не проверять на достоверность» утверждение о том, что эпоха ядерного сдерживания закончилась. «Эпоха ядерного сдерживания, слава богу, еще даже не начиналась», — сообщил чиновник.