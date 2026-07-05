Дело бывших руководителей «Сирена-трэвел» Кальчука и Ройтмана рассмотрят заново

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о прекращении уголовного дела в отношении Александра Кальчука и Игоря Ройтмана — бывших топ-менеджеров группы компаний «Сирена-трэвел», которая разработала российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо». Об этом сообщает ТАСС.

В октябре уголовное преследование экс-заместителей генерального директора было прекращено по примирению сторон на этапе предварительного слушания, однако прокуратура оспорила это решение.

Кальчук и Ройтман обвиняются в нарушении правил эксплуатации средств хранения и передачи компьютерной информации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 274 УК РФ). По этой статье фигурантам, которые были задержаны весной 2024 года, грозит до пяти лет лишения свободы.

Изначально топ-менеджерам вменялся неправомерный доступ к критической информационной инфраструктуре РФ. Уголовное дело было возбуждено после масштабных кибератак на систему Leonardo с территории Украины осенью 2023 года, из-за которых произошли массовые сбои при регистрации пассажиров в российских аэропортах.

Ранее гостиничный бизнес «Сирена-трэвел» перешел под контроль государства. По версии Генпрокуратуры, группу компаний основал действующей депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, незаконно используя для этого активы ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации» (ГУП ГАВС ГА), которым он ранее руководил.

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