Росимущество заселяется в номера

Росимущество стало владельцем гостиничных активов, связанных с «Сирена-трэвел», чьи владельцы оказались фигурантами расследования громкого коррупционного дела. Речь идет, в частности, о здании Novotel в центре Санкт-Петербурга и сети из шести апарт-отелей Valo. Теперь эти объекты, считают эксперты, могут быть выставлены ведомством на продажу.

Росимущество получило 100% долей в ООО «Отель инвест» и ООО «Вест бридж отель», которым принадлежит отельный комплекс Novotel на 233 номера на улице Маяковского в центре Санкт-Петербурга, следует из данных СПАРК. Ведомство также стало владельцем «Вало хоспиталити», «Вало инвест» и «Вало сервис», занимающихся управлением сети из шести апарт-отелей Valo с общим номерным фондом в 3,5 тыс. номеров в Санкт-Петербурге.

Эти активы связаны с владельцами «Сирена-трэвел» — разработчика крупнейшей российской системы бронирования авиабилетов Leonardo. В конце февраля 2026 года Никулинский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства долей в бизнесе.

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства от 25% до 100% долей в уставных капиталах 26 компаний еще в начале этого года.

Речь идет об организациях, чья деятельность связана с туризмом, сделками с недвижимостью, разработкой ПО, а также лизингом автомобилей. Стоимость активов ГК «Сирена» превысила 35 млрд руб., валовая прибыль составляет 8,5 млрд руб.

Суд установил, что действующий депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов создал ГК незаконно, используя для этого активы ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», которыми ранее руководил. Его партнером выступал Ибрагим Сулейманов, в настоящее время находящийся под следствием.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает перешедшую под управление Росимущества гостиницу Novotel в Санкт-Петербурге в 5–7 млрд руб. По словам партнера NF Group Марины Малахатько, речь может идти о 2,3 млрд руб. Господин Ивашкевич отмечает, что этот объект может генерировать ежегодный доход в 300–500 млн руб.

Общую капитализацию сети апарт-отелей Станислав Ивашкевич оценивает в 50 млрд руб.

В то же время точный объем перешедших под управление ведомства площадей в этих зданиях остается неизвестным, отмечает партнер консалтинговой компании CMWP Марина Усенко. По ее словам, часть номерного фонда, вероятнее всего, была продана инвесторам. Однако, отмечает Станислав Ивашкевич, гарантированный доход от объекта смогут обеспечить торговые пространства на территории апарт-отеля.

Эти активы Росимущество впоследствии может попытаться продать целиком или же реализовать небольшими лотами, не исключает Станислав Ивашкевич. Скорее всего, считает Марина Малахатько, объекты будут выставлены на продажу через аукцион — это наиболее прозрачный механизм реализации.

В целом доходность гостиничной недвижимости находится на уровне 6–8% годовых, в то время как апарт-отели способны генерировать до 10%, говорит Марина Малахатько. По данным Ricci, в 2025 году объем инвестиций в гостиницы в целом по РФ увеличился на 50% год к году, до 54 млрд руб.

Материал был обновлен 27 марта в 19:50. В нем было ошибочно сказано, что строящийся курортный комплекс «Мойнако резорт» в Евпатории и Gagarin City в Новосибирске перешли под контроль Росимущества.

София Мешкова