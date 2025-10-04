Суд прекратил дело бывших топ-менеджеров «Сирена-трэвел» Кальчука и Ройтмана

Савeловский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении бывших заместителей гендиректора компании «Сирена-трэвел» — Александра Кальчука и Игоря Ройтмана. Им могло грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кальчука и Ройтмана задержали весной 2024 года. Изначально их обвиняли в неправомерном доступе к критической информационной инфраструктуре РФ (ч. 5 ст. 274.1 УК). Позже обвинение было переквалифицировано на нарушение правил эксплуaтации средств хранения информации (ч. 2 ст. 274 УК), повлекшее тяжкие последствия.

Уголовное дело было возбуждено после того, как осенью 2023 года система бронирования авиабилетов «Леонардо» подверглась кибератакам с территории Украины, что вызвало затруднения при регистрации в аэропортах. «Сирена-трэвел» занималась разработкой «Леонардо».