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Оппозиция Армении объявила о начале нового этапа политического сопротивления

Пять оппозиционных политических сил Армении объявили о начале нового этапа сопротивления после решения Конституционного суда отклонить требование аннулировать результаты парламентских выборов. Заявление блоков «Сильная Армения», «Армения» и «Национально-демократический полюс», а также партий «Армянский национальный конгресс» и «Процветающая Армения» опубликовал News.am.

«Решение Конституционного суда означает не конец борьбы, а начало нового, более систематического, институционального и масштабного этапа политического сопротивления»,— указано в заявлении. Решение КС «не устраняет фальсификацию выборов, массовые нарушения избирательного процесса и не разрешает глубокий политико-правовой кризис в стране», подчеркнули партии. Авторы заявления пообещали объявить о дальнейших шагах и совместных программах в ближайшее время.

Выборы в Армении прошли 7 июня. По официальным данным ЦИК, в Национальное собрание прошли три политические силы: правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» (49,74% голосов), блок «Сильная Армения» (23,27%) и блок «Армения» (9,92%). Семь оппозиционных политических сил потребовали признать итоги выборов недействительными. 4 июля Конституционный суд отклонил иски оппозиции и оставил результаты голосования без изменений.

Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Под выборами в Армении подвели черту».

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Как проходили парламентские выборы в Армении

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На территории Армении для проведения парламентских выборов открылись 2 тыс. избирательных участков. Выборы 2026 года стали первыми очередными парламентскими выборами в Армении с 2017 года: голосования 2018 и 2021 годов были досрочными

На территории Армении для проведения парламентских выборов открылись 2 тыс. избирательных участков. Выборы 2026 года стали первыми очередными парламентскими выборами в Армении с 2017 года: голосования 2018 и 2021 годов были досрочными

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) перед голосованием

Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) перед голосованием

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Очередь перед избирательным участком в день выборов

Очередь перед избирательным участком в день выборов

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели в очереди перед избирательным участком

Избиратели в очереди перед избирательным участком

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели во время голосования на выборах

Избиратели во время голосования на выборах

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели на одном из участков в день голосования

Избиратели на одном из участков в день голосования

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

В списки избирателей на парламентских выборах включены около 2,49 млн человек. Участки для голосования в Армении открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени

В списки избирателей на парламентских выборах включены около 2,49 млн человек. Участки для голосования в Армении открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели получают бюллетени на участке

Избиратели получают бюллетени на участке

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер блока «Сильная Армения», президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (в центре) во время голосования. Блок «Сильная Армения» считается одним из основных соперников правящей партии «Гражданский договор»

Лидер блока «Сильная Армения», президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (в центре) во время голосования. Блок «Сильная Армения» считается одним из основных соперников правящей партии «Гражданский договор»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, избираемого по пропорциональной системе

Парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, избираемого по пропорциональной системе

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборного митинга партии «Гражданский договор» на площади Республики

Участники предвыборного митинга партии «Гражданский договор» на площади Республики

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) на митинге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Гражданский договор» в центре Еревана

Участники предвыборной акции партии «Гражданский договор» в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборный плакат Никола Пашиняна. В ходе кампании он выступал за продолжение мирного процесса с Азербайджаном и развитие отношений с западными странами

Предвыборный плакат Никола Пашиняна. В ходе кампании он выступал за продолжение мирного процесса с Азербайджаном и развитие отношений с западными странами

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Плакат с портретом члена совета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна во время шествия сторонников оппозиции. Нарек Карапетян приходится племянником лидеру блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну

Плакат с портретом члена совета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна во время шествия сторонников оппозиции. Нарек Карапетян приходится племянником лидеру блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников блока «Сильная Армения» на площади Республики в Ереване. Одной из центральных тем выборов стал выбор между дальнейшим сближением с Западом и восстановлением более тесных отношений с Россией

Митинг сторонников блока «Сильная Армения» на площади Республики в Ереване. Одной из центральных тем выборов стал выбор между дальнейшим сближением с Западом и восстановлением более тесных отношений с Россией

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Член совета блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян (справа) и представитель блока, конституционовед Гоар Мелоян (в центре) во время шествия в Ереване

Член совета блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян (справа) и представитель блока, конституционовед Гоар Мелоян (в центре) во время шествия в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Сторонники блока «Сильная Армения» во время предвыборного шествия по улицам армянской столицы

Сторонники блока «Сильная Армения» во время предвыборного шествия по улицам армянской столицы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники шествия оппозиционного блока в центре Еревана

Участники шествия оппозиционного блока в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборная акция сторонников «Сильной Армении»

Предвыборная акция сторонников «Сильной Армении»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный автомобиль партии «Против всех» на одной из улиц Еревана

Агитационный автомобиль партии «Против всех» на одной из улиц Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный плакат кандидата на парламентских выборах в Ереване

Агитационный плакат кандидата на парламентских выборах в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Процветающая Армения», учредитель концерна «Мульти-Групп» Гагик Царукян на предвыборном митинге на площади Свободы

Лидер партии «Процветающая Армения», учредитель концерна «Мульти-Групп» Гагик Царукян на предвыборном митинге на площади Свободы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Гагик Царукян (справа) встречает сторонников партии «Процветающая Армения»

Гагик Царукян (справа) встречает сторонников партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников партии «Процветающая Армения» на площади Свободы в Ереване

Митинг сторонников партии «Процветающая Армения» на площади Свободы в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Процветающая Армения»

Участники предвыборной акции партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

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На территории Армении для проведения парламентских выборов открылись 2 тыс. избирательных участков. Выборы 2026 года стали первыми очередными парламентскими выборами в Армении с 2017 года: голосования 2018 и 2021 годов были досрочными

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) перед голосованием

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Очередь перед избирательным участком в день выборов

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели в очереди перед избирательным участком

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели во время голосования на выборах

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели на одном из участков в день голосования

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

В списки избирателей на парламентских выборах включены около 2,49 млн человек. Участки для голосования в Армении открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели получают бюллетени на участке

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер блока «Сильная Армения», президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (в центре) во время голосования. Блок «Сильная Армения» считается одним из основных соперников правящей партии «Гражданский договор»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, избираемого по пропорциональной системе

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборного митинга партии «Гражданский договор» на площади Республики

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Гражданский договор» в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборный плакат Никола Пашиняна. В ходе кампании он выступал за продолжение мирного процесса с Азербайджаном и развитие отношений с западными странами

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Плакат с портретом члена совета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна во время шествия сторонников оппозиции. Нарек Карапетян приходится племянником лидеру блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников блока «Сильная Армения» на площади Республики в Ереване. Одной из центральных тем выборов стал выбор между дальнейшим сближением с Западом и восстановлением более тесных отношений с Россией

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Член совета блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян (справа) и представитель блока, конституционовед Гоар Мелоян (в центре) во время шествия в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Сторонники блока «Сильная Армения» во время предвыборного шествия по улицам армянской столицы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники шествия оппозиционного блока в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборная акция сторонников «Сильной Армении»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный автомобиль партии «Против всех» на одной из улиц Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный плакат кандидата на парламентских выборах в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Процветающая Армения», учредитель концерна «Мульти-Групп» Гагик Царукян на предвыборном митинге на площади Свободы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Гагик Царукян (справа) встречает сторонников партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников партии «Процветающая Армения» на площади Свободы в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Парламентские выборы в Армении 7 июня проходили на фоне значительного геополитического напряжения и внутренних вызовов, включая поражение в карабахской войне в 2020 году и последовавший глубокий кризис, а также окончательную потерю Нагорного Карабаха в 2023 году, что привело к попыткам сближения с Евросоюзом и США. Критики власти считают, что изменения во внешней политике, такие как замораживание членства в ОДКБ, влияют на отношения с Россией. Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна после выборов получила 64 из 105 мандатов, что позволяет ей самостоятельно формировать правительство, но не дает конституционного большинства для изменения Основного закона. Это означает, что без поддержки оппозиции партия не сможет внести изменения в конституцию, что важно для урегулирования карабахского вопроса, поскольку Азербайджан требует исключить из нее пункт о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха.

Перед выборами наблюдалось значительное давление на оппозицию: Самвел Карапетян, лидер блока «Сильная Армения», был арестован по обвинению в призывах к захвату власти, а его соратники также подвергались арестам. В целом с февраля 2026 года было возбуждено 115 уголовных дел, связанных с выборами, большинство из которых касались оппозиционных блоков. Эти действия были названы преступлением против демократии представителем МИД РФ Марией Захаровой, а замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что выборы "нельзя будет считать легитимными". Оппозиция, в свою очередь, настаивает на нелегитимности результатов и требует пересчета голосов, обвиняя власть в использовании административного ресурса и манипуляциях, что привело к нынешним заявлениям о начале нового этапа политического сопротивления.

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