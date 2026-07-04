Оппозиция Армении объявила о начале нового этапа политического сопротивления
Пять оппозиционных политических сил Армении объявили о начале нового этапа сопротивления после решения Конституционного суда отклонить требование аннулировать результаты парламентских выборов. Заявление блоков «Сильная Армения», «Армения» и «Национально-демократический полюс», а также партий «Армянский национальный конгресс» и «Процветающая Армения» опубликовал News.am.
«Решение Конституционного суда означает не конец борьбы, а начало нового, более систематического, институционального и масштабного этапа политического сопротивления»,— указано в заявлении. Решение КС «не устраняет фальсификацию выборов, массовые нарушения избирательного процесса и не разрешает глубокий политико-правовой кризис в стране», подчеркнули партии. Авторы заявления пообещали объявить о дальнейших шагах и совместных программах в ближайшее время.
Выборы в Армении прошли 7 июня. По официальным данным ЦИК, в Национальное собрание прошли три политические силы: правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» (49,74% голосов), блок «Сильная Армения» (23,27%) и блок «Армения» (9,92%). Семь оппозиционных политических сил потребовали признать итоги выборов недействительными. 4 июля Конституционный суд отклонил иски оппозиции и оставил результаты голосования без изменений.
Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Под выборами в Армении подвели черту».
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Как проходили парламентские выборы в Армении
Парламентские выборы в Армении 7 июня проходили на фоне значительного геополитического напряжения и внутренних вызовов, включая поражение в карабахской войне в 2020 году и последовавший глубокий кризис, а также окончательную потерю Нагорного Карабаха в 2023 году, что привело к попыткам сближения с Евросоюзом и США. Критики власти считают, что изменения во внешней политике, такие как замораживание членства в ОДКБ, влияют на отношения с Россией. Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна после выборов получила 64 из 105 мандатов, что позволяет ей самостоятельно формировать правительство, но не дает конституционного большинства для изменения Основного закона. Это означает, что без поддержки оппозиции партия не сможет внести изменения в конституцию, что важно для урегулирования карабахского вопроса, поскольку Азербайджан требует исключить из нее пункт о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха.
Перед выборами наблюдалось значительное давление на оппозицию: Самвел Карапетян, лидер блока «Сильная Армения», был арестован по обвинению в призывах к захвату власти, а его соратники также подвергались арестам. В целом с февраля 2026 года было возбуждено 115 уголовных дел, связанных с выборами, большинство из которых касались оппозиционных блоков. Эти действия были названы преступлением против демократии представителем МИД РФ Марией Захаровой, а замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что выборы "нельзя будет считать легитимными". Оппозиция, в свою очередь, настаивает на нелегитимности результатов и требует пересчета голосов, обвиняя власть в использовании административного ресурса и манипуляциях, что привело к нынешним заявлениям о начале нового этапа политического сопротивления.