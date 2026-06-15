Под выборами в Армении подвели черту

ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентского голосования: партия Никола Пашиняна сможет единолично сформировать правительство. Оппозиция назвала выборы нелегитимными, но так и не уточнила, какие шаги планируются в дальнейшем. Тем временем лидерам оппозиционных партий, включая экс-президента Армении Роберта Кочаряна, запретили выезжать из страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование на парламентских выборах в Армении

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Голосование на парламентских выборах в Армении

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

В течение недели после выборов, состоявшихся 7 июня, ЦИК Армении пересчитывал голоса по запросам различных политических сил. Главной интригой оставалось будущее партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна. По предварительным результатам, политическая сила получала 3,996%: для преодоления барьера в 4% ей не хватило нескольких десятков голосов, а от ее вхождения в парламент зависело, получит ли «Гражданский договор» Никола Пашиняна 3/5 мандатов от общего числа депутатов и сможет ли таким образом принимать конституционные законы и избирать ключевых должностных лиц.

В первые дни на некоторых участках действительно находили утерянные голоса, однако к 13 июня на трех избирательных участках — в Ереване, Агараке и Арташате — ЦИК признал выборы недействительными из-за нарушений в день голосования. «Процветающая Армения» настаивала, что тем самым власти пытаются помешать ей преодолеть порог, требуя назначить повторное голосование. «Гражданский договор» при этом настаивал, что и сам потеряет голоса, отданные за партию на этих участках.

12 июня, когда завершался пересчет голосов с избирательных участков, десятки сторонников оппозиции собрались у здания ЦИКа в знак протеста.

Однако комиссия не пересмотрела свои решения, а уже через два дня объявила окончательные итоги голосования, согласно которым «Процветающая Армения» так и не прошла в парламент: по итогу пересчета она получила 3,9893% голосов.

В итоге голоса и мандаты распределились следующим образом: за «Гражданский договор» проголосовали 49,75% избирателей, партия получила 64 мандата из 105, за «Сильную Армению» — 23,27% (29 мандатов), а за блок «Армения» Роберта Кочаряна — 9,92% (12 мандатов).

Партия Никола Пашиняна сможет единолично сформировать правительство, однако так и не получила большинство в две трети — так называемое конституционное большинство.

То есть без поддержки оппозиции партия не сможет внести изменения в конституцию или организовать соответствующий референдум.

Для армянского правительства это один из ключевых вопросов во внешней политике на ближайшее время — в конституции страны содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой говорится «о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает это территориальной претензией и требует исключить этот пункт для подписания мирного соглашения. Никол Пашинян неоднократно повторял, что и сам считает необходимым изменить конституцию страны, чтобы ее содержание соответствовало новым геополитическим реалиям и не содержало в себе угроз для устойчивого мира в регионе. Как будет решаться этот вопрос с учетом текущей расстановки сил в парламенте, неясно.

Параллельно с объявлением результатов ЦИКа 14 июня представители «Сильной Армении» Самвела Карапетяна — находящегося под домашним арестом в Ереване российского бизнесмена, «Процветающей Армении» и блока Роберта Кочаряна организовали акцию протеста с требованием аннулировать результаты выборов, которые, по словам оппозиции, были нелегитимными. Сотни людей присоединились к протесту, но реакции властей ожидаемо не последовало.

Вдобавок оппозиционные партии выпустили совместное заявление, в котором обвинили власти в «широкомасштабном применении административного ресурса» и «злоупотреблении информационными средствами пропаганды» и пообещали «действовать исключительно в рамках конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан на свободные волеизъявления». «В своих будущих решениях и действиях мы будем исходить исключительно из этих реалий»,— следует из заявления. Впрочем, о каких именно решениях идет речь, по-прежнему непонятно.

Вместе с тем Никол Пашинян вполне конкретно обозначил свои будущие планы в отношении оппозиции. В воскресенье он заверил, что Самвел Карапетян, Роберт Кочарян и Гагик Царукян будут лишены имущества. По его словам, необходимо вернуть «украденное у народа» теми, кто «раздавал предвыборные взятки».

Примечательно, что, как выяснилось на прошлой неделе, Гагику Царукяну уже запретили выезжать из страны из-за уголовного дела о неуплате налогов (он собирался улететь вскоре после выборов, когда голоса его партии еще пересчитывали, по какой причине — неизвестно). Сразу после объявления итогов выборов не смог вылететь из Армении и Роберт Кочарян — его партия заранее сообщила о планах политика уехать на три дня по «личным делам» (официально причина запрета на выезд не сообщалась). Поехать к КПП «Верхний Ларс» не удалось и лидеру предвыборного списка «Сильной Армении» Нареку Карапетяну, который собирался снять оттуда репортаж.

Лусине Баласян