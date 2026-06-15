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Под выборами в Армении подвели черту

ЦИК подтвердил победу партии Никола Пашиняна, оппозиция назвала выборы нелегитимными

ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентского голосования: партия Никола Пашиняна сможет единолично сформировать правительство. Оппозиция назвала выборы нелегитимными, но так и не уточнила, какие шаги планируются в дальнейшем. Тем временем лидерам оппозиционных партий, включая экс-президента Армении Роберта Кочаряна, запретили выезжать из страны.

Голосование на парламентских выборах в Армении

Голосование на парламентских выборах в Армении

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Голосование на парламентских выборах в Армении

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

В течение недели после выборов, состоявшихся 7 июня, ЦИК Армении пересчитывал голоса по запросам различных политических сил. Главной интригой оставалось будущее партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна. По предварительным результатам, политическая сила получала 3,996%: для преодоления барьера в 4% ей не хватило нескольких десятков голосов, а от ее вхождения в парламент зависело, получит ли «Гражданский договор» Никола Пашиняна 3/5 мандатов от общего числа депутатов и сможет ли таким образом принимать конституционные законы и избирать ключевых должностных лиц.

В первые дни на некоторых участках действительно находили утерянные голоса, однако к 13 июня на трех избирательных участках — в Ереване, Агараке и Арташате — ЦИК признал выборы недействительными из-за нарушений в день голосования. «Процветающая Армения» настаивала, что тем самым власти пытаются помешать ей преодолеть порог, требуя назначить повторное голосование. «Гражданский договор» при этом настаивал, что и сам потеряет голоса, отданные за партию на этих участках.

12 июня, когда завершался пересчет голосов с избирательных участков, десятки сторонников оппозиции собрались у здания ЦИКа в знак протеста.

Однако комиссия не пересмотрела свои решения, а уже через два дня объявила окончательные итоги голосования, согласно которым «Процветающая Армения» так и не прошла в парламент: по итогу пересчета она получила 3,9893% голосов.

В итоге голоса и мандаты распределились следующим образом: за «Гражданский договор» проголосовали 49,75% избирателей, партия получила 64 мандата из 105, за «Сильную Армению» — 23,27% (29 мандатов), а за блок «Армения» Роберта Кочаряна — 9,92% (12 мандатов).

Партия Никола Пашиняна сможет единолично сформировать правительство, однако так и не получила большинство в две трети — так называемое конституционное большинство.

То есть без поддержки оппозиции партия не сможет внести изменения в конституцию или организовать соответствующий референдум.

Для армянского правительства это один из ключевых вопросов во внешней политике на ближайшее время — в конституции страны содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой говорится «о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает это территориальной претензией и требует исключить этот пункт для подписания мирного соглашения. Никол Пашинян неоднократно повторял, что и сам считает необходимым изменить конституцию страны, чтобы ее содержание соответствовало новым геополитическим реалиям и не содержало в себе угроз для устойчивого мира в регионе. Как будет решаться этот вопрос с учетом текущей расстановки сил в парламенте, неясно.

Корреспондент “Ъ” прислушалась к голосам избирателей на улицах Еревана

Параллельно с объявлением результатов ЦИКа 14 июня представители «Сильной Армении» Самвела Карапетяна — находящегося под домашним арестом в Ереване российского бизнесмена, «Процветающей Армении» и блока Роберта Кочаряна организовали акцию протеста с требованием аннулировать результаты выборов, которые, по словам оппозиции, были нелегитимными. Сотни людей присоединились к протесту, но реакции властей ожидаемо не последовало.

Вдобавок оппозиционные партии выпустили совместное заявление, в котором обвинили власти в «широкомасштабном применении административного ресурса» и «злоупотреблении информационными средствами пропаганды» и пообещали «действовать исключительно в рамках конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан на свободные волеизъявления». «В своих будущих решениях и действиях мы будем исходить исключительно из этих реалий»,— следует из заявления. Впрочем, о каких именно решениях идет речь, по-прежнему непонятно.

В Армении завершились парламентские выборы. Главное

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Вместе с тем Никол Пашинян вполне конкретно обозначил свои будущие планы в отношении оппозиции. В воскресенье он заверил, что Самвел Карапетян, Роберт Кочарян и Гагик Царукян будут лишены имущества. По его словам, необходимо вернуть «украденное у народа» теми, кто «раздавал предвыборные взятки».

Примечательно, что, как выяснилось на прошлой неделе, Гагику Царукяну уже запретили выезжать из страны из-за уголовного дела о неуплате налогов (он собирался улететь вскоре после выборов, когда голоса его партии еще пересчитывали, по какой причине — неизвестно). Сразу после объявления итогов выборов не смог вылететь из Армении и Роберт Кочарян — его партия заранее сообщила о планах политика уехать на три дня по «личным делам» (официально причина запрета на выезд не сообщалась). Поехать к КПП «Верхний Ларс» не удалось и лидеру предвыборного списка «Сильной Армении» Нареку Карапетяну, который собирался снять оттуда репортаж.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Как проходили парламентские выборы в Армении

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На территории Армении для проведения парламентских выборов открылись 2 тыс. избирательных участков. Выборы 2026 года стали первыми очередными парламентскими выборами в Армении с 2017 года: голосования 2018 и 2021 годов были досрочными

На территории Армении для проведения парламентских выборов открылись 2 тыс. избирательных участков. Выборы 2026 года стали первыми очередными парламентскими выборами в Армении с 2017 года: голосования 2018 и 2021 годов были досрочными

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) перед голосованием

Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) перед голосованием

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Очередь перед избирательным участком в день выборов

Очередь перед избирательным участком в день выборов

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели в очереди перед избирательным участком

Избиратели в очереди перед избирательным участком

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели во время голосования на выборах

Избиратели во время голосования на выборах

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели на одном из участков в день голосования

Избиратели на одном из участков в день голосования

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

В списки избирателей на парламентских выборах включены около 2,49 млн человек. Участки для голосования в Армении открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени

В списки избирателей на парламентских выборах включены около 2,49 млн человек. Участки для голосования в Армении открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели получают бюллетени на участке

Избиратели получают бюллетени на участке

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер блока «Сильная Армения», президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (в центре) во время голосования. Блок «Сильная Армения» считается одним из основных соперников правящей партии «Гражданский договор»

Лидер блока «Сильная Армения», президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (в центре) во время голосования. Блок «Сильная Армения» считается одним из основных соперников правящей партии «Гражданский договор»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, избираемого по пропорциональной системе

Парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, избираемого по пропорциональной системе

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборного митинга партии «Гражданский договор» на площади Республики

Участники предвыборного митинга партии «Гражданский договор» на площади Республики

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) на митинге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Гражданский договор» в центре Еревана

Участники предвыборной акции партии «Гражданский договор» в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборный плакат Никола Пашиняна. В ходе кампании он выступал за продолжение мирного процесса с Азербайджаном и развитие отношений с западными странами

Предвыборный плакат Никола Пашиняна. В ходе кампании он выступал за продолжение мирного процесса с Азербайджаном и развитие отношений с западными странами

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Плакат с портретом члена совета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна во время шествия сторонников оппозиции. Нарек Карапетян приходится племянником лидеру блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну

Плакат с портретом члена совета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна во время шествия сторонников оппозиции. Нарек Карапетян приходится племянником лидеру блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников блока «Сильная Армения» на площади Республики в Ереване. Одной из центральных тем выборов стал выбор между дальнейшим сближением с Западом и восстановлением более тесных отношений с Россией

Митинг сторонников блока «Сильная Армения» на площади Республики в Ереване. Одной из центральных тем выборов стал выбор между дальнейшим сближением с Западом и восстановлением более тесных отношений с Россией

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Член совета блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян (справа) и представитель блока, конституционовед Гоар Мелоян (в центре) во время шествия в Ереване

Член совета блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян (справа) и представитель блока, конституционовед Гоар Мелоян (в центре) во время шествия в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Сторонники блока «Сильная Армения» во время предвыборного шествия по улицам армянской столицы

Сторонники блока «Сильная Армения» во время предвыборного шествия по улицам армянской столицы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники шествия оппозиционного блока в центре Еревана

Участники шествия оппозиционного блока в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборная акция сторонников «Сильной Армении»

Предвыборная акция сторонников «Сильной Армении»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный автомобиль партии «Против всех» на одной из улиц Еревана

Агитационный автомобиль партии «Против всех» на одной из улиц Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный плакат кандидата на парламентских выборах в Ереване

Агитационный плакат кандидата на парламентских выборах в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Процветающая Армения», учредитель концерна «Мульти-Групп» Гагик Царукян на предвыборном митинге на площади Свободы

Лидер партии «Процветающая Армения», учредитель концерна «Мульти-Групп» Гагик Царукян на предвыборном митинге на площади Свободы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Гагик Царукян (справа) встречает сторонников партии «Процветающая Армения»

Гагик Царукян (справа) встречает сторонников партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников партии «Процветающая Армения» на площади Свободы в Ереване

Митинг сторонников партии «Процветающая Армения» на площади Свободы в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Процветающая Армения»

Участники предвыборной акции партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

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На территории Армении для проведения парламентских выборов открылись 2 тыс. избирательных участков. Выборы 2026 года стали первыми очередными парламентскими выборами в Армении с 2017 года: голосования 2018 и 2021 годов были досрочными

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) перед голосованием

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Очередь перед избирательным участком в день выборов

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели в очереди перед избирательным участком

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели во время голосования на выборах

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели на одном из участков в день голосования

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

В списки избирателей на парламентских выборах включены около 2,49 млн человек. Участки для голосования в Армении открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 по местному времени

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Избиратели получают бюллетени на участке

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер блока «Сильная Армения», президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (в центре) во время голосования. Блок «Сильная Армения» считается одним из основных соперников правящей партии «Гражданский договор»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, избираемого по пропорциональной системе

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборного митинга партии «Гражданский договор» на площади Республики

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) на митинге

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Гражданский договор» в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборный плакат Никола Пашиняна. В ходе кампании он выступал за продолжение мирного процесса с Азербайджаном и развитие отношений с западными странами

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Плакат с портретом члена совета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна во время шествия сторонников оппозиции. Нарек Карапетян приходится племянником лидеру блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников блока «Сильная Армения» на площади Республики в Ереване. Одной из центральных тем выборов стал выбор между дальнейшим сближением с Западом и восстановлением более тесных отношений с Россией

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Член совета блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян (справа) и представитель блока, конституционовед Гоар Мелоян (в центре) во время шествия в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Сторонники блока «Сильная Армения» во время предвыборного шествия по улицам армянской столицы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники шествия оппозиционного блока в центре Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Предвыборная акция сторонников «Сильной Армении»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный автомобиль партии «Против всех» на одной из улиц Еревана

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Агитационный плакат кандидата на парламентских выборах в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Лидер партии «Процветающая Армения», учредитель концерна «Мульти-Групп» Гагик Царукян на предвыборном митинге на площади Свободы

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Гагик Царукян (справа) встречает сторонников партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Митинг сторонников партии «Процветающая Армения» на площади Свободы в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники предвыборной акции партии «Процветающая Армения»

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

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