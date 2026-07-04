Утверждения властей Украины о возможном сохранении контроля ВСУ над городом Константиновка в ДНР не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «Комсомольской правде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Представителя Кремля попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Константиновке. Украинский политик утверждал, что город находится в тылу ВСУ.

«Константиновка действительно полностью перешла под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Она освобождена», — заявил Дмитрий Песков. Он напомнил, что во время совещания с президентом «командиры, штурмовые бригады выходили вчера на прямую связь» и город «показывали с полета наших дронов-разведчиков».

О взятии Константиновки российские власти объявили 3 июля. Владимир Путин назвал это событие ключевым для установления контроля над территорией ДНР. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теперь новая полоса безопасности «пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей».