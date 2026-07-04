Песков прокомментировал заявления властей Украины о контроле над Константиновкой
Утверждения властей Украины о возможном сохранении контроля ВСУ над городом Константиновка в ДНР не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «Комсомольской правде».
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Представителя Кремля попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Константиновке. Украинский политик утверждал, что город находится в тылу ВСУ.
«Константиновка действительно полностью перешла под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Она освобождена», — заявил Дмитрий Песков. Он напомнил, что во время совещания с президентом «командиры, штурмовые бригады выходили вчера на прямую связь» и город «показывали с полета наших дронов-разведчиков».
О взятии Константиновки российские власти объявили 3 июля. Владимир Путин назвал это событие ключевым для установления контроля над территорией ДНР. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теперь новая полоса безопасности «пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей».
За несколько месяцев до полного взятия Константиновки Вооруженными силами Российской Федерации, город активно превращался в укрепрайон, который, по мнению украинского командования, считался практически неприступной обороной. Константиновка является одним из четырех «городов-крепостей» на Донбассе, таких как Славянск, Краматорск и Дружковка, которые, по словам представителя Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, составляют главную линию обороны Вооруженных сил Украины в регионе. Российские войска вели бои за Константиновку, продвигаясь в город с конца апреля и в течение июня, постепенно занимая его районы и промышленные зоны. Отмечалось, что украинская гражданская администрация покинула город, и им управляли только военнослужащие.