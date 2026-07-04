Путину показали кадры из Константиновки
Генштаб: Путину доложили об этапах взятия районов и промзон Константиновки в ДНР
Во время посещения президентом вспомогательного пункта управления Объединенной группировкой войск ему показали кадры из Константиновки и сообщили детали об установлении контроля над городом. Об этом рассказал представитель Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
«Были показаны кадры контроля российскими подразделениями во всех районах города, где были оборудованы узлы обороны противника», — сказал господин Рудской на брифинге.
В Генштабе уточнили, когда и какие районы города перешли под контроль российской армии. В частности, в конце апреля штурмовые группы заняли территорию завода «Стройстекло». В конце мая под контроль российской армии перешла территория завода «Автостекло», в начале июня — промзона металлургического комбината «Мегатекс».
О полном взятии Константиновки в ДНР сообщил вечером 3 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что соответствующий доклад Владимиру Путину представил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Президент назвал это событие ключевым для установления контроля над всей ДНР.
Константиновка, расположенная на севере от Донецка, между Красноармейском (Покровском) и Славянском, является крупным узлом обороны Вооруженных сил Украины и считается ключевым городом для контроля над Славянско-Краматорской агломерацией. Российская армия ведет активные наступательные действия в этом регионе. Ранее, 20 ноября 2025 года, командующий российской группировкой войск Сергей Медведев докладывал президенту Владимиру Путину, что Вооруженные силы России заняли восточную и юго-восточную части города и приступили к зачистке центра. К 11 декабря 2025 года под контроль российских войск перешли 45% зданий в Константиновке.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что российские военнослужащие «практически добирают» Константиновку, и что в населенном пункте остаются лишь отдельные подразделения ВСУ. Он также отмечал, что взятие Константиновки, наряду с успешными боями за Красный Лиман, открывает перспективы для продвижения к Славянску. В контексте других событий, взятие Часова Яра в августе 2025 года также рассматривалось как фактор, открывающий для российской армии перспективу занятия Константиновки, так как она находится между Артемовском (Бахмутом) и Константиновкой, и ее взятие усиливает угрозу окружения.