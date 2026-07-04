Путину показали кадры из Константиновки

Во время посещения президентом вспомогательного пункта управления Объединенной группировкой войск ему показали кадры из Константиновки и сообщили детали об установлении контроля над городом. Об этом рассказал представитель Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Были показаны кадры контроля российскими подразделениями во всех районах города, где были оборудованы узлы обороны противника», — сказал господин Рудской на брифинге.

В Генштабе уточнили, когда и какие районы города перешли под контроль российской армии. В частности, в конце апреля штурмовые группы заняли территорию завода «Стройстекло». В конце мая под контроль российской армии перешла территория завода «Автостекло», в начале июня — промзона металлургического комбината «Мегатекс».

О полном взятии Константиновки в ДНР сообщил вечером 3 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что соответствующий доклад Владимиру Путину представил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Президент назвал это событие ключевым для установления контроля над всей ДНР.