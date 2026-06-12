Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров удостоен звания Героя Чеченской Республики. Высшую награду региона ему вручил глава республики Рамзан Кадыров.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как заявил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, в числе оснований для присвоения звания — «выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, активная плодотворная деятельность, направленная на всестороннюю поддержку СВО».

«Данная награда является заслуженным признанием патриотизма Адама Рамзановича, его ответственности и преданности своему Отечеству. Адам своим трудом ежедневно доказывает верность высоким принципам служения Родине и интересам народа», — отметил Магомед Даудов (цитата по ТАСС).

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд