Кадыров заявил, что у его сына Адама нет незаслуженных наград

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как его 17-летний сын Адам справляется с новыми назначениями и популярностью, связанной с многочисленными наградами. В интервью «РИА Новости» лидер республики отметил, что Адам уже обладает богатым опытом и знаниями, полученными благодаря воспитанию рядом с отцом, а также практическими навыками для выполнения своих обязанностей.

Комментируя критику в адрес большого количества наград сына, Рамзан Кадыров заявил, что все награды присуждались за конкретные достижения и не являются незаслуженными. По его словам, те, кто удостоил сына наград, сделали это объективно. «Если не верите, можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень»,— добавил он.

Многочисленные награды и первые должности Адам Кадыров начал получать вскоре после избиения в сентябре 2023 года в следственном изоляторе журналиста Никиты Журавеля. Последний осужден на 14 лет за госизмену. На тот момент Никита Журавель обвинялся в сожжении Корана. Видео с избиением глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале и написал, что гордится сыном.

Адам Кадыров с ноября 2023 года является помощником главы Чечни и возглавляет Службу безопасности региона. В октябре 2023 года ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го он получил высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам удостоен высшего ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), а также орденов «За заслуги» перед Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиками и второго по значимости ордена Татарстана — «Дуслык».