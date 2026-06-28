Медведев назвал пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму
Председатель «Единой России», заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал пятерку партии на выборах в Госдуму. Он предложил включить в общефедеральную часть списка министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, военкора, замглавы ВГТРК Евгения Поддубного, уполномоченную при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову и руководителя «Юнармии», бывшего морпеха с позывным «Струна» Владислава Головина.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Список должны возглавить люди, которых знает наша страна,— заявил Дмитрий Медведев на съезде партии,— благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации. <...> Это разные люди, разных поколений, профессий, но все они могут достойно представлять наших избирателей, сторонников и единомышленников, то есть нашу великую родину».
Полный состав списка кандидатов позднее представит секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. «Предвыборная кампания официально началась. До единого дня голосования остается приблизительно 12 недель. Впереди ответственные решения, которые будут принимать не политики, не должностные лица, не чиновники, а граждане нашей страны. Именно они выберут, кому доверить управление Россией в это непростое время. Сегодня мы утвердим списки кандидатов в депутаты Государственной Думы от "Единой России»,— сказал Дмитрий Медведев.
Решение о составе «пятерки» лидеров партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, куда вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин, было принято на съезде партии 28 июня. Ранее, 19 января 2026 года, сообщалось о предварительном варианте «пятерки», в которую также входили Дмитрий Медведев и директор Московского клинического научно-исследовательского центра Марьяна Лысенко. Тогда источники отмечали важность присутствия женщины в списке для баланса и наличие участника боевых действий на Украине.
Партия может включать в общефедеральную часть списка до 15 человек, но только имена первой пятерки печатаются в бюллетене. До этого в руководстве «Единой России» рассматривали сокращение общей части списка кандидатов с пяти до трех человек, так как социологические исследования показали, что избиратели лучше воспринимают более «компактный» вариант. Например, в 2021 году федеральную часть списка возглавляли Сергей Шойгу и Сергей Лавров.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев неоднократно подчеркивал, что партии нужна «безоговорочная победа» на выборах в Госдуму в 2026 году и призывал партийцев готовиться к сложным временам. Особое внимание уделяется вовлечению участников СВО в общественно-политическую жизнь, и их количество в списках партии постоянно растет, в 2026 году ожидается рекордное число таких кандидатов. Тема служения Отечеству станет главной в агитационной кампании.