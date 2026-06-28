Медведев назвал пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму

Председатель «Единой России», заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал пятерку партии на выборах в Госдуму. Он предложил включить в общефедеральную часть списка министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, военкора, замглавы ВГТРК Евгения Поддубного, уполномоченную при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову и руководителя «Юнармии», бывшего морпеха с позывным «Струна» Владислава Головина.

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«Список должны возглавить люди, которых знает наша страна,— заявил Дмитрий Медведев на съезде партии,— благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации. <...> Это разные люди, разных поколений, профессий, но все они могут достойно представлять наших избирателей, сторонников и единомышленников, то есть нашу великую родину».

Полный состав списка кандидатов позднее представит секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. «Предвыборная кампания официально началась. До единого дня голосования остается приблизительно 12 недель. Впереди ответственные решения, которые будут принимать не политики, не должностные лица, не чиновники, а граждане нашей страны. Именно они выберут, кому доверить управление Россией в это непростое время. Сегодня мы утвердим списки кандидатов в депутаты Государственной Думы от "Единой России»,— сказал Дмитрий Медведев.