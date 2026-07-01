Партия «Новые люди» утвердила федеральный список в Госдуму

Съезд «Новых людей» утвердил список партии для участия в сентябрьских выборах в Госдуме. В федеральном списке три имени: первый номер — лидер фракции Алексей Нечаев, второй — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, третий — экс-мэр Якутска, депутат Сардана Авксентьева, передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Нечаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Нечаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На открытии съезда господин Нечаев заявил о необходимости «новой политики». Он также подчеркнул, что «люди — это главная ценность нового времени».

«Новые люди» станут «частью и мотором» эволюции политики, которая должна выразиться в переходе «от политики страха к политике доверия»,— подчеркнул Алексей Нечаев.

Всего на съезде утвердили 382 кандидата на выборы в ГД. В федеральный список вошли 299 человек: уже упомянутая тройка лидеров, а также 296 партийцев, которых распределили по 37 региональным группам. По одномандатным округам партия выдвинула 83 кандидата. Их средний возраст — 38 лет.

Алексей Нечаев напомнил, что «Новые люди» будут избираться в Госдуму во второй раз. До этого созданная в 2020 году партия прошла в парламент на первых же для себя федеральных выборах.

Ранее сообщалось, что на съезде «Новых людей» партбилет вручат рэперу Алексею Долматову (псевдоним Гуф). Как отметили в самой фракции, к партии «присоединяются кумиры разных поколений».