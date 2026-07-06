Бройлер теряет в весе

В России сокращается число компаний в птицеводстве. К началу июня 2026 года таких юрлиц по всей стране насчитывалось 4,57 тыс., что на 2,84% меньше год к году. Эксперты связывают это с консолидацией предприятий в отрасли, а также участившимися закрытиями компаний из-за роста убытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На 1 июня 2026 года в России было зарегистрировано около 4,57 тыс. сельхозпредприятий в птицеводстве, что на 2,84% меньше год к году, подсчитали в сервисе «Контур.Фокус». Число юрлиц среди предприятий уменьшилось на 2,41% год к году, примерно до 1,17 тыс. компаний, индивидуальных предпринимательств — почти на 3%, до 3,4 тыс. Всего с 2022 года число организаций в отрасли снизилось почти на 9,01%.

Текущее сокращение сельхозпредприятий в птицеводстве вызвано как консолидацией, так и частыми закрытиями из-за убытков, поясняет партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что это во многом связано с продолжающейся реструктуризацией бизнеса, в том числе из-за роста налоговой нагрузки. По его словам, в бройлерном секторе крупнейшие игроки, такие как ГАП «Ресурс» и «Черкизово», уже контролируют около 30% рынка. Для самих компаний масштабирование бизнеса — это одна из наиболее жизнеспособных стратегий в сегменте, поясняют в агроконсалтинговой компании AD Libitum.

Дополнительное давление оказывает снижение рентабельности компаний в отрасли, говорит Альбина Корягина. Так, по ее оценке, этот показатель среди производителей яиц снизился с пиковых 54% в первом квартале 2024 года до 5% к концу 2025 года. В сегменте охлажденного мяса птицы прибыль сократилась с 12% до 6%, а замороженное мясо балансирует около 1–2%. Также высокая ключевая ставка ЦБ сделала более дорогим оборотное кредитование под закупку зерна, ветпрепаратов и энергоносителей, что стало проблемой для недиверсифицированных хозяйств, отмечает она. К тому же, добавляет эксперт, ужесточение ветеринарных и экологических требований и вспышки гриппа птиц потребовали внедрения дорогостоящих мер биобезопасности.

Оксана Лут, глава Минсельхоза РФ, в феврале: «Птицеводство — драйвер агроэкспорта».

Тенденция на сокращение числа компаний может усилиться в том числе за счет укрупнения бизнеса в яйцеводстве. Этот раздел птицеводства состоит из большого количества малых компаний, но через три-пять лет ситуация изменится, прогнозирует Альберт Давлеев. Он связывает это в первую очередь с централизацией закупок яиц со стороны федеральной розницы, что способствует укреплению позиций крупных производителей. К тому же такую политику ритейлеров поощряют Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба России, так как это поддерживает стабильность цен на яйца.

После достаточно длительного периода оптовые отгрузочные цены, а также цены в биржевом канале по тендерным поставкам в крупные торговые сети установились на очень низких отметках, примерно на 30% ниже себестоимости, говорит представитель птицефабрик «Чикская» и «Челябинская». По его оценке, примерно 80% крупных и средних производителей яиц в 2025 году получили убытки. Чистая прибыль крупных птицефабрик в прошлом году сократилась совокупно с 30 млрд руб. до 15,7 млрд руб., а кредиторская задолженность увеличилась на 23% (см. “Ъ” от 3 июня). В первую очередь страдают мелкие и средние хозяйства, в которых себестоимость примерно на 10% выше, чем у крупных птицефабрик, уточняет представитель птицефабрик «Чикская» и «Челябинская».

Параллельно со снижением числа компаний в отрасли наблюдается резкий скачок цен на мясо бройлера. К 27-й неделе 2026 года (с 29 июня по 5 июля) цена на тушку бройлера составила 228 руб. за 1 кг, что на 25% больше год к году, следует из данных отраслевых союзов. Отдельные части тушки, включая филе, бедро, окорочок, подорожали на 14–35% год к году. Такой выраженный рост цен связан в том числе с увеличением сезонного спроса на фоне снижения предложения (см. “Ъ” от 24 июня).

Владимир Комаров, Александра Мерцалова