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Представитель Тейлор Свифт подтвердил ее свадьбу с Трэвисом Келси

Американская певица Тейлор Свифт сыграла свадьбу с футболистом Трэвисом Келси. Информацию подтвердила Reuters представительница певицы.

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Актер Хью Грант с женой Анной Элизабет Эберштейн

Актер Хью Грант с женой Анной Элизабет Эберштейн

Фото: Bing Guan / Reuters

Поклонница Тейлор Свифт в свадебной фате

Поклонница Тейлор Свифт в свадебной фате

Фото: Ryan Murphy / AP

Актеры Джессика Альба и Дэнни Рамирес

Актеры Джессика Альба и Дэнни Рамирес

Фото: Bing Guan / Reuters

Режиссер Стивен Спилберг

Режиссер Стивен Спилберг

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер

Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер

Фото: Bing Guan / Reuters

Актер Том Хэнкс

Актер Том Хэнкс

Фото: Bing Guan / Reuters

Сотрудники департамента полиции Нью-Йорка

Сотрудники департамента полиции Нью-Йорка

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Фото: Andy Kropa / Invision / AP

Ведущий Майкл Стрейхэн

Ведущий Майкл Стрейхэн

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Флаги США рядом с Эмпайр-стейт-билдинг

Флаги США рядом с Эмпайр-стейт-билдинг

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Экраны со свадебными сообщениями

Экраны со свадебными сообщениями

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Главный тренер команды «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид

Главный тренер команды «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид

Фото: Bing Guan / Reuters

Стендап-комик Эндрю Сантино

Стендап-комик Эндрю Сантино

Фото: Bing Guan / Reuters

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Актер Хью Грант с женой Анной Элизабет Эберштейн

Фото: Bing Guan / Reuters

Поклонница Тейлор Свифт в свадебной фате

Фото: Ryan Murphy / AP

Актеры Джессика Альба и Дэнни Рамирес

Фото: Bing Guan / Reuters

Режиссер Стивен Спилберг

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер

Фото: Bing Guan / Reuters

Актер Том Хэнкс

Фото: Bing Guan / Reuters

Сотрудники департамента полиции Нью-Йорка

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Фото: Andy Kropa / Invision / AP

Ведущий Майкл Стрейхэн

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Флаги США рядом с Эмпайр-стейт-билдинг

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Экраны со свадебными сообщениями

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Главный тренер команды «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид

Фото: Bing Guan / Reuters

Стендап-комик Эндрю Сантино

Фото: Bing Guan / Reuters

Церемонию провел комик Адам Сэндлер, которого называют другом пары. Свидетелями на свадьбе были брат певицы Остин Свифт, а также брат ее супруга, бывший футболист Джейсон Келси. Невеста и жених были одеты в наряды от Christian Dior, на певице также были украшения от Cartier.

Фотографии церемонии пока не опубликованы. В числе гостей были замечены певица Дженнифер Лопес, британский исполнитель Эд Ширан, ведущий Джимми Фэллон, футболистка Эбби Вамбах, актеры Хью Грант, Джейсон Судейкис и Итан Хоук.

О своей помолвке Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили в августе 2025 года. Источники Page Six утверждают, что молодожены сначала расписались в кругу близких в штате Теннесси. СМИ писали, что 3 июля пара планировала закрытый прием на 100 человек, а также ожидается массовое торжество с участием 1 тыс. гостей на Манхэттене.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Отношения американской певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси стали значимым экономическим фактором для Национальной футбольной лиги (НФЛ). Посещение Свифт матчей существенно увеличило женскую аудиторию лиги. Например, большой интерес к Super Bowl 2024 года, ставшего самым просматриваемым событием в истории американского телевидения со времен высадки «Аполлона-11», связывают с присутствием певицы на игре, что принесло НФЛ удачу в привлечении аудитории. СМИ и болельщики даже прозвали Супербоул Taylor Swift Bowl или Swiftie Bowl из-за этих отношений.

Помолвка Тейлор Свифт также значительно повлияла на алмазный рынок. В день объявления помолвки певицы и Трэвиса Келси акции продавцов бриллиантов и украшений Signet Jewelers и Brilliant Earth выросли на 3% и 26% соответственно. Стоимость кольца, подаренного Келси, оценивалась в $250-500 тыс. Ажиотаж вокруг свадьбы стимулирует американскую экономику, а эксперты прогнозируют, что только на профессиональное оборудование, звукорежиссеров, освещение и оркестр для свадьбы будет потрачено почти $300 тыс., и еще $300 тыс. — свадебным фотографам. На проживание гостей в отеле уйдет около $1 млн. Общие расходы на мероприятие могут превысить $20 млн, что может сделать свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси одной из самых дорогих в истории, превысив траты Джеффа Безоса.

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