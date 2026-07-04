Представитель Тейлор Свифт подтвердил ее свадьбу с Трэвисом Келси
Американская певица Тейлор Свифт сыграла свадьбу с футболистом Трэвисом Келси. Информацию подтвердила Reuters представительница певицы.
Церемонию провел комик Адам Сэндлер, которого называют другом пары. Свидетелями на свадьбе были брат певицы Остин Свифт, а также брат ее супруга, бывший футболист Джейсон Келси. Невеста и жених были одеты в наряды от Christian Dior, на певице также были украшения от Cartier.
Фотографии церемонии пока не опубликованы. В числе гостей были замечены певица Дженнифер Лопес, британский исполнитель Эд Ширан, ведущий Джимми Фэллон, футболистка Эбби Вамбах, актеры Хью Грант, Джейсон Судейкис и Итан Хоук.
О своей помолвке Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили в августе 2025 года. Источники Page Six утверждают, что молодожены сначала расписались в кругу близких в штате Теннесси. СМИ писали, что 3 июля пара планировала закрытый прием на 100 человек, а также ожидается массовое торжество с участием 1 тыс. гостей на Манхэттене.
Отношения американской певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси стали значимым экономическим фактором для Национальной футбольной лиги (НФЛ). Посещение Свифт матчей существенно увеличило женскую аудиторию лиги. Например, большой интерес к Super Bowl 2024 года, ставшего самым просматриваемым событием в истории американского телевидения со времен высадки «Аполлона-11», связывают с присутствием певицы на игре, что принесло НФЛ удачу в привлечении аудитории. СМИ и болельщики даже прозвали Супербоул Taylor Swift Bowl или Swiftie Bowl из-за этих отношений.
Помолвка Тейлор Свифт также значительно повлияла на алмазный рынок. В день объявления помолвки певицы и Трэвиса Келси акции продавцов бриллиантов и украшений Signet Jewelers и Brilliant Earth выросли на 3% и 26% соответственно. Стоимость кольца, подаренного Келси, оценивалась в $250-500 тыс. Ажиотаж вокруг свадьбы стимулирует американскую экономику, а эксперты прогнозируют, что только на профессиональное оборудование, звукорежиссеров, освещение и оркестр для свадьбы будет потрачено почти $300 тыс., и еще $300 тыс. — свадебным фотографам. На проживание гостей в отеле уйдет около $1 млн. Общие расходы на мероприятие могут превысить $20 млн, что может сделать свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси одной из самых дорогих в истории, превысив траты Джеффа Безоса.