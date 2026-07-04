Представитель Тейлор Свифт подтвердил ее свадьбу с Трэвисом Келси

Американская певица Тейлор Свифт сыграла свадьбу с футболистом Трэвисом Келси. Информацию подтвердила Reuters представительница певицы.

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Церемонию провел комик Адам Сэндлер, которого называют другом пары. Свидетелями на свадьбе были брат певицы Остин Свифт, а также брат ее супруга, бывший футболист Джейсон Келси. Невеста и жених были одеты в наряды от Christian Dior, на певице также были украшения от Cartier.

Фотографии церемонии пока не опубликованы. В числе гостей были замечены певица Дженнифер Лопес, британский исполнитель Эд Ширан, ведущий Джимми Фэллон, футболистка Эбби Вамбах, актеры Хью Грант, Джейсон Судейкис и Итан Хоук.

О своей помолвке Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили в августе 2025 года. Источники Page Six утверждают, что молодожены сначала расписались в кругу близких в штате Теннесси. СМИ писали, что 3 июля пара планировала закрытый прием на 100 человек, а также ожидается массовое торжество с участием 1 тыс. гостей на Манхэттене.